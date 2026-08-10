نانسي عجرم تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها بالساحل الشمالي

حرصت الفنانة نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة نانسي عجرم في الساحل الشمالي

خطفت نانسي عجرم أنظار متابعيها على السوشيال ميديا بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت مرتدية فستانًا طويلًا ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللونين الأبيض والأسود.



وانتعلت نانسي عجرم حذاءً أنيقًا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، فبدت نانسي عجرم بخصلات شعرها البني الفاتح المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

