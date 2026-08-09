لم يراع حرمة بيوت الله.. ضبط عاطل قام بسرقة مواتير مبردات المياه من المساجد بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل، لقيامه بسرقة موتورَي مبرد مياه من داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بشأن واقعة السرقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن موتورَي مبرد المياه المستولى عليهما، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المضبوطات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.