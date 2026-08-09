المصل واللقاح تعلن عن تطعيم جديد للأطفال من عمر شهرين للوقاية من الحمى الشوكية

كشفت الدكتورة سهام سامى، مساعد العضو المنتدب للمصل واللقاح للتطعيمات، تفاصيل اللقاح الجديد للحمى الشوكية من النمط B لحماية الأطفال، قائلة إن الالتهاب السحائى مرض خطير، وتكمن خطورته فى أنه يصيب الأغشية التى تغطى المخ والحبل الشوكى، ولذلك كان هناك احتياج إلى توفير تطعيمات للوقاية منه.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، فى برنامج «أحداث الساعة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه عندما بدأ العلماء فى تحديد أنواع البكتيريا المسببة للمرض، وجدوا عدة أنماط، فكان فى البداية التطعيم الثنائى، ثم تم اكتشاف أنماط أخرى، وهو ما أدى إلى إنتاج اللقاح الرباعى المقترن، الموجود حاليًا، والذى يوفر حماية ضد الأنماط A وC وW وY.

أضاف أن النمط B لا يدخل ضمن مكونات اللقاح الرباعى، ولذلك تم إنتاج لقاح مستقل له، واللقاح ليس جديدًا؛ فقد حصل على ترخيص أوروبى عام 2013، لكنه دخل مصر فى وقت لاحق، وأصبح متاحًا حاليًا، ويوفر الحماية من أحد أنواع البكتيريا المسببة للالتهاب السحائى، وهو النمط B.

وأشارت إلى أن لقاح النمط B، يمكن البدء فى الحصول عليه من عمر شهرين، ويختلف عدد الجرعات بحسب العمر الذى يبدأ فيه الطفل التطعيم، فإذا بدأ الطفل التطعيم فى الفترة العمرية من شهرين إلى خمسة أشهر، يحصل على ثلاث جرعات، يفصل بين كل جرعة وأخرى شهر، ثم يحصل على جرعة تنشيطية بين عمر 12 و15 شهرًا.

ولفتت إلى أن الأطفال الأكبر سنًا، فيختلف جدول الجرعات وفقًا للعمر، وبالنسبة لمن تجاوزوا عامين يمكن أن تكون الجرعات جرعتين يفصل بينهما شهر، وفقًا للجدول المعتمد، مؤكدة أنه يمكن للكبار الحصول عليه، لأن معظمنا لم يحصل على هذا اللقاح فى مرحلة الطفولة.