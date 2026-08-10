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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حركة فتح: مصر منعت تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء

غزة
غزة
عادل نصار

قال منذر الحايك، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح الفلسطينية، إنّ المرحلة الحالية خطيرة، خصوصًا قبل الانتخابات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين سيدفعون ثمنًا باهظًا، في ظل سيطرة الاحتلال عليهم من الجو والبر والبحر، والاستهدافات اليومية.

وأعرب الحايك في لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، عن اعتقاده بأن نتنياهو لن ينجح في المرحلة المقبلة، في ظل وجود متغيرات في المجتمع الإسرائيلي.

وتابع، أن نتنياهو لم يحقق النصر في قطاع غزة، وإنما قتل أكثر من 75 ألف مواطن فلسطيني ودمر البيوت والمدارس والجامعات وقتل الأطفال والشيوخ والنساء، ولم يتمكن في المحصلة النهائية من إفراغ القطاع من المواطنين.

وأشاد الحايك بالدور المصري في منع التهجير، موضحًا أن القيادة المصرية ومصر وقفتا إلى جانب الفلسطينيين منذ بدايات الحرب، عندما دفع نتنياهو نحو مليون مواطن فلسطيني بقوة القصف والمدافع باتجاه رفح بهدف فتح ثغرة على الحدود وانتشار الفلسطينيين في سيناء.

 وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية منعوا التهجير.

وأكد أن مصر أعلنت أن التهجير خط أحمر، وأن المواطنين سيبقون في قطاع غزة ولن يخرجوا، مشددًا على أن الفلسطينيين يعتبرون مصر الشقيقة الكبرى التي كانت دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

فتح منذر الحايك الانتخابات الانتخابات الإسرائيلية

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