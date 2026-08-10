تعرف على آخر مستجدات مشروعات «حياة كريمة» بمركز كفر سعد

استكمل الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولته التفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز كفر سعد، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها .

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، ومسؤولو الجهات المنفذة، من جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط ودار الهندسة،و ممثلي القطاعات والجهات المعنية .

هذا وتفقد المحافظ وحدة طب الأسرة بقرية أم الرزق، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على مستوى الأعمال والتجهيزات الجاري تنفيذها، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين عقب الانتهاء منها.

كما تفقد الدكتور حسام الدين فوزي أعمال توسعة محطة معالجة كفر سليمان، والتي تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل الى 5 آلاف إلى 10 آلاف متر مكعب يوميًا من المعالجة الثنائية، حيث تابع الموقف التنفيذي للأعمال الجارية ومعدلات الإنجاز . وتخدم المحطة، قرى كفر سليمان والنواورة وكفر المنازلة، بما يسهم في دعم منظومة الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».