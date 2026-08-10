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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل تشريعية النواب: إحالة شركات المحمول للنيابة تعزز حماية خصوصية المواطنين

النائب طاهر الخولي
النائب طاهر الخولي
فريدة محمد

أشاد النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالبيان الصادر اليوم عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي حمل رسائل واضحة وحاسمة من خلال إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها، واتخاذ إجراءات تنظيمية مشددة لتعزيز حماية حقوق المواطنين وصون بياناتهم الشخصية، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس استجابة سريعة للمطالب التي طرحها أمس بضرورة التصدي لهذه الظاهرة ومراجعة ضوابط تسجيل الخطوط، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الثقة في المنظومة الرقمية للدولة.

وقال النائب طاهر الخولي إن الإجراءات التي أعلنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعكس حرص الدولة على الاستجابة السريعة لما يطرحه المواطنون من مشكلات وقضايا تمس حقوقهم بصورة مباشرة، مؤكدًا أن التعامل الجاد مع ملف الخطوط المسجلة دون علم أصحابها يعزز من حماية الخصوصية ويؤكد التزام مؤسسات الدولة بتطبيق القانون وصون الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.

مراجعة قواعد بيانات شركات المحمول

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية أن البيان الصادر عن الجهاز جاء متسقًا مع مطالبه التي أعلنها أمس، والتي شدد خلالها على ضرورة سرعة مراجعة قواعد بيانات شركات المحمول والتحقق من سلامة إجراءات تسجيل الخطوط، ومحاسبة أي جهة أو طرف يثبت تورطه في تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم، لما يمثله ذلك من انتهاك للخصوصية ومخاطر قانونية وأمنية قد يتحمل المواطن تبعاتها دون ذنب.

وأكد النائب طاهر الخولي أن إحالة الوقائع إلى النيابة العامة واتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية المشددة لا يصب فقط في مصلحة المواطنين المتضررين، وإنما يخدم أيضًا مصلحة الدولة المصرية وجهودها في بناء منظومة اتصالات وتحول رقمي حديثة وموثوقة، تقوم على احترام القانون وحماية البيانات الشخصية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأشاد المستشار طاهر الخولي بالإجراءات التي أعلنها الجهاز بشأن تشديد ضوابط بيع وتفعيل الخطوط، وإلزام الشركات بالتحقق من هوية الحائز الفعلي للخطوط، والتوسع في تطبيق وسائل التحقق البيومتري، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل نقلة مهمة نحو بناء منظومة أكثر انضباطًا وشفافية، وتحد من فرص التلاعب أو استغلال بيانات المواطنين مستقبلًا.

وأكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن ما اتخذته الجهات المعنية من إجراءات يعكس حرص الدولة على حماية المواطنين وصون بياناتهم الشخصية، مشيرًا إلى أن تعزيز الثقة في المنظومة الرقمية يعد أحد الركائز الأساسية لمسيرة الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن وحقوقه في صدارة أولوياتها، وتعمل على بناء بيئة رقمية حديثة وآمنة تدعم التنمية وتواكب تطلعات المستقبل.


 

شركات المحمول النائب طاهر الخولي مجلس النواب

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