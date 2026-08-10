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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عفاف راضي:«ذكريات» أسعدتني لأنها تعيدني إلى جمهوري وتقدم لهم شيئًا جميلًا

عفاف راضي
عفاف راضي
هاني حسين

تحدثت الفنانة عفاف راضي تفاصيل عودتها إلى الساحة الغنائية من خلال أغنية جديدة تحمل اسم «ذكريات»، معربة عن سعادتها بالعودة إلى جمهورها وتقديم عمل جديد له خلال فصل الصيف: «دا أنا أسعد طبعاً إني بشوف جمهوري تاني وبقدمله حاجة جميلة، يا رب إن شاء الله تكون تعجبه».

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة "النهار"، أنّ اختيارها لأغنية «ذكريات»، التي كتب كلماتها محمد حارس ولحنها ووزعها أيمن مصطفى، جاء بالصدفة، بعدما كانت تصل إليها ألحان وكلمات عبر تطبيق واتساب.

وتابعت، أنها أحيانًا تستمع إلى ما يصلها وأحيانًا أخرى لا تفعل، لكنها عندما سمعت هذه الأغنية تحديدًا شعرت بأنها تحمل مشاعر وأحاسيس جميلة، قائلة إن «كل واحد فينا له ذكريات»، سواء الذكريات الحلوة أو ذكريات النجاحات والانكسارات والطفولة والعائلات الجميلة التي نفتقدها.

وأكدت عفاف راضي أن فكرة الأغنية وجدتها «جميلة وسعيدة»، مشيرة إلى أن اللحن كان مميزًا بالنسبة لها، وأنها شعرت بأنه من نوع الألحان الرومانسية التي تحمل الشجن والإحساس، وهو ما «يتلائم جداً مع صوتي».

وتأتي الأغنية الجديدة بعد مسيرة فنية طويلة قدمت خلالها أعمالًا في السينما والمسرح والغناء، وهو ما جعلها حريصة على اختيار الأعمال التي تجد فيها ما يلامس إحساسها الفني.

وتطرقت الفنانة إلى فكرة فيديو كليب «ذكريات»، الذي ظهرت فيه مجموعة من صورها القديمة المرتبطة بأعمالها الفنية ومحطات من مسيرتها، موضحة أنها في البداية لم تكن راغبة في تنفيذ الفكرة، لأنها كانت تريد أن تترك للجمهور مساحة ليتخيل نفسه وحياته مع الأغنية، وألا تصبح الأغنية مرتبطة بها وحدها.

وقالت: «أنا ما كنتش حابة أوي الحكاية دي»، لكنها أوضحت أنها بعد المناقشات مع فريق العمل شعرت بأن لديهم وجهة نظر وجيهة، ووافقت في النهاية على عرض مجموعة من صوره

عفاف راضي اخبار التوك شو الفن الغناء لميس الحديدي

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