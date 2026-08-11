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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

منظومة النظافة بالقليوبية.. 5 محطات وسيطة ورفع كفاءة منشأة الخانكة ومواجهة إلقاء القمامة في الترع والمصارف

تفاصيل خطة تطوير منظومة النظافة بالقليوبية
تفاصيل خطة تطوير منظومة النظافة بالقليوبية
إبراهيم الهواري

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، سبل تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة، وتحسين آليات جمع ونقل القمامة، بما يساهم في رفع مستوى النظافة بمختلف المدن والأحياء والقرى، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خلال اجتماع عُقد بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، وياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور مجدي الحصري، رئيس قطاع شؤون الفروع، والمهندس أحمد سعد، المدير الفني للجهاز، وعدد من مسؤولي الجهاز والمعنيين بمنظومة المخلفات بالمحافظة.

مشكلات منظومة جمع ونقل المخلفات بالقليوبية

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع تناول الوضع الحالي لمنظومة جمع ونقل المخلفات في محافظة القليوبية، إلى جانب أبرز المشكلات والتحديات التي تواجهها، ومناقشة عدد من المقترحات والحلول العاجلة التي تستهدف تطوير المنظومة وتنفيذها بالشكل الأمثل، مع ضمان استدامتها المالية والبيئية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة العمل على تحقيق إدارة متكاملة وشاملة للمخلفات، وتحويل محافظة القليوبية إلى نموذج في الاستدامة البيئية، من خلال التخلص الآمن من المخلفات، وزيادة معدلات المعالجة، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطوير المنظومة وتحسين كفاءتها.

5 محطات وسيطة لرفع كفاءة جمع القمامة

تم استعراض الموقف الحالي لمنظومة المخلفات بالمحافظة، وجهود جمع ونقل القمامة، ومعدلات تشغيل منشآت المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات، إلى جانب استعراض البنية التحتية للمنظومة، خاصة منظومة الجمع والنقل موقف المحطات الوسيطة بالمحافظة، والبالغ عددها 5 محطات، والتي تستهدف دعم عمليات جمع ونقل المخلفات، ورفع كفاءة الخدمة، والحفاظ على نظافة الشوارع بمختلف المناطق.

تطوير منشأة معالجة المخلفات بالخانكة

وتناول الاجتماع موقف تشغيل منشأة معالجة المخلفات بمدينة الخانكة، حيث تقوم أحد الشركات المتخصصة برفع كفاءة التشغيل، مع استهداف ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، لزيادة القدرة التشغيلية للمنشأة واستقبال كميات أكبر من المخلفات الناتجة عن المحافظة، خاصة من القطاع الجنوبي.

وتم بحث موقف التعاقدات الخاصة بعمليات جمع ونقل المخلفات، والخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية والمتعهدون في القرى والوحدات المحلية بالمحافظة، وفقاً للتعاقدات الشهرية المبرمة مع المحافظة.

إجراءات جديدة لتحسين منظومة المخلفات

وبحث الاجتماع عدداً من الإجراءات التنفيذية والتوصيات الاستراتيجية لتحسين مستوى إدارة المخلفات، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين الأداء، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة بالمحافظة، خاصة مشروعات البنية التحتية والمحطات الوسيطة.

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظة القليوبية بالتعاقد مع الجمعيات الأهلية العاملة بالقرى لتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، والعمل على إبرام تعاقدات رسمية مع الجمعيات العاملة بالقرى والوحدات المحلية، أو زيادة مدة التصاريح الممنوحة لها إلى عام، بما يتيح للجهات المعنية تفعيل أعمال الرقابة والمتابعة بصورة أكثر فاعلية.

مواجهة إلقاء القمامة في الترع والمصارف

ووجهت بضرورة التصدي لإلقاء المخلفات في الترع والمصارف والمواقع العشوائية، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين بخطورة هذه الممارسات وتأثيرها على البيئة والصحة العامة.

وشددت على أهمية دعم وتحفيز الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع العاملة في القرى والعزب والنجوع، لتوسيع نطاق تغطية خدمات جمع المخلفات وتحسين كفاءة الجمع السكني، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للحد من إلقاء القمامة في الترع والمصارف.

وأكدت ضرورة إلزام الجمعيات والمتعهدين والشركات العاملة في مجال جمع المخلفات بالحصول على تراخيص مزاولة النشاط من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع التشديد على إغلاق جميع المواقع العشوائية التي يتم إلقاء المخلفات بها.

دعوة القطاع الخاص للمشاركة في تطوير المنظومة

وأشارت عوض إلى أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات الخاصة في دعم جهود المحافظة لتطوير منظومة المخلفات، والمساهمة في توفير بعض الاحتياجات العاجلة، ومنها صناديق القمامة ومعدات جمع ونقل المخلفات.

من جانبه، أكد الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اهتمام المحافظة بتطوير منظومة النظافة وجمع وإدارة المخلفات في مختلف الأحياء والمدن والقرى والنجوع، والعمل على زيادة كفاءة عمليات التدوير والمعالجة، بما يساهم في تحسين المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمة التي ترتبط بشكل مباشر بحياتهم اليومية.

وأشار محافظ القليوبية إلى جهود المحافظة في رفع تراكمات المخلفات من المجاري المائية والترع والمصارف، بهدف تحسين الوضع البيئي والمظهر الحضاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لافتاً إلى العمل على تفعيل منظومة الجمع السكني للمخلفات داخل القرى، باعتبارها أحد الحلول الأساسية للحد من إلقاء القمامة في المجاري المائية.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع الموقف الحالي للتعاقد مع شركات القطاع الخاص العاملة في عدد من المناطق والأحياء والمدن بالقليوبية، ومن بينها شركتا «نهضة مصر» و«كايرو مستر»، فيما يتعلق بأعمال جمع ونقل المخلفات، ونظافة الشوارع، وخدمات الجمع السكني.

وزيرة التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض محافظ القليوبية منظومة المخلفات الجمعيات الأهلية

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