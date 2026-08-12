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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مفاجئة مدوية..انشقاق حاكم كردفان عن متمردي الدعم السريع على الهواء

حاكم كردفان المنشق
حاكم كردفان المنشق
محمد على

أعلن حمد محمد حامد خليفة، الذي عُيّن العام الماضي حاكماً لإقليم كردفان من قبل ما تُعرف بـ"حكومة تأسيس" التابعة لقوات الدعم السريع، انشقاقه عن الدعم السريع، اليوم الأربعاء، عبر قناة “العربية”.

و دعا محمد حامد المنتمين إلى هذه الميليشيا "للعودة إلى حضن الوطن".

وقال خليفة في مقابلة مع قناة "العربية" اليوم، إن السودانيين لم يعد أمامهم سوى التوحد في مواجهة ما وصفها بـ"الميليشيات المتفلتة"، متهماً الدعم السريع بتأجيج النزاعات القبلية والأهلية والعنصرية.

https://x.com/AlArabiya_Brk/status/2087481475532775473?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2087481475532775473%7Ctwgr%5E7c146446105a62b451e336556b96aad431ef893d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alarabiya.net%2Farab-and-world%2Fsudan%2F2026%2F08%2F12%2FD8A7D984D8B3D988D8AFD8A7D986-D8ADD8A7D983D985-D983D8B1D8AFD981D8A7D986-D8A7D984D985D8B9D98AD986-D985D986-D8A7D984D8AFD8B9D985-D8A7D984D8B3D8B1D98AD8B9-D98AD8B9D984D986-D8A7D986D8B4D982D8A7D982D987-D8B9D8A8D8B1-D8A7D984D8B9D8B1D8A8D98AD8A9

كما طالب بعودة مؤسسات الدولة الشرعية إلى إقليمي كردفان ودارفور، معتبراً أن ما تُعرف بـ"حكومة تأسيس" ليست سوى واجهة سياسية لممارسات الدعم السريع، ومتهماً إياها بالتواطؤ والتخاذل وتجاهل المناشدات الدولية.

وأضاف أن المعاناة التي يعيشها السودانيون في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع "تدمي القلب"، متهماً القوات بمواصلة نهج تدمير المدن وقتل المدنيين.

ورأى الحاكم المنشق عن الدعم السريع أن "حكومة تأسيس" التابعة للدعم "تصم آذانها عن المناشدات الدولية"، مضيفاً أنها "متواطئة ومتخاذلة".

يذكر أن قوات الدعم السريع كانت قد عيّنت حمد محمد حامد خليفة عضواً بالمجلس الرئاسي عبر ما تسمى "حكومة تأسيس"، كما عينته حاكماً لإقليم كردفان العام الماضي.

السودانيين الميليشيات المتفلتة النزاعات القبلية والأهلية كردفان ودارفور لممارسات الدعم السريع تدمير المدن وقتل المدنيين

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