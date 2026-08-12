عبد الله السعيد يدرس الاعتزال بعد أزمة الزمالك.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة في أزمة عبد الله السعيد مع نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الاعتزال بات أحد الخيارات المطروحة أمام اللاعب، في ظل صعوبة الحصول على عرض مناسب حتى الآن.

وقال شوبير إنه كان قد تحدث قبل أيام عن احتمال اعتزال عبد الله السعيد، بعد تواصله مع مسؤولي المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا للاستفسار عن إمكانية ضم اللاعب، إلا أن الرد من الناديين جاء بأن الصفقة صعبة.

وأضاف أن الزمالك رحب بفسخ التعاقد مع السعيد، لكنه أبلغه بأن مستحقاته المالية المتأخرة سيتم صرفها وفق المواعيد المحددة لباقي لاعبي الفريق، وهو ما وصفه شوبير بأنه تسبب في صدمة للاعب، خاصة أنه كان يتوقع موقفًا مختلفًا.

وأوضح شوبير أن أحد مسؤولي الزمالك أكد له أن النادي يراهن على مجموعة من اللاعبين الشباب القادرين على تعويض عبد الله السعيد، لافتًا إلى أن الإدارة تنظر لمستقبل الفريق وتثق في العناصر الشابة.

وأشار إلى أن عبد الله السعيد لم يظهر خلال الفترة الأخيرة ولم يتواصل مع مسؤولي الزمالك، مع استمرار حالة الغموض حول مستقبله، مؤكدًا أنه لا توجد عروض قوية أمامه حاليًا.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن اعتزال عبد الله السعيد أصبح احتمالًا قائمًا لكنه غير محسوم، وأن فرص حصوله على عرض جديد تبدو قليلة وصعبة لكنها ليست مستحيلة.