انطلاق دورة تدريبية بالبحر الأحمر حول إدارة المخلفات الصلبة وطرق معالجتها

انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية بعنوان «إدارة المخلفات الصلبة وكيفية معالجتها»، والتي يقدمها الدكتور خميس جمعة عبد الصالحين، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، في إطار جهود محافظة البحر الأحمر لرفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم وتعزيز الوعي بأساليب الإدارة الحديثة للمخلفات.

وتتناول الدورة عددًا من المحاور المتعلقة بأساليب إدارة المخلفات الصلبة وطرق التعامل معها ومعالجتها، إلى جانب التعريف بالممارسات التي تسهم في تطوير منظومة جمع المخلفات والتعامل معها بصورة أكثر كفاءة.

وتأتي الدورة ضمن جهود المحافظة لتعزيز قدرات العاملين في مجال إدارة المخلفات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات البيئية، والحد من الآثار السلبية للمخلفات، والحفاظ على البيئة، ودعم منظومة الإدارة المستدامة للمخلفات بالمحافظة.