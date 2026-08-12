الاتحاد الإنجليزي يتهم مارتن شريف مهاجم إيفرتون بانتهاك قواعد المراهنات

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء مارتن ‌شريف مهاجم إيفرتون بانتهاك قواعد المراهنات الخاصة به، بعد مزاعم قيامه بوضع 61 رهانا على المباريات خلال فترة 15 شهرا.

ولم يشارك ⁠شريف (20 عاما)، مع الفريق الأول لإيفرتون، وقضى الموسم الماضي معارا إلى ناديي روثرهام يونايتد وبورت فالي اللذين يلعبان في الدرجة الثالثة.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان "يُزعم أن اللاعب خالف المادة إي 1.2 ‌بشأن ⁠61 رهانا وضعها على مباريات كرة القدم في الفترة ما بين 20 نوفمبر 2024 و12 فبراير 2026.

وأضاف: "أمام مارتن ⁠شريف حتى يوم الاثنين 17 أغسطس لرد على الاتهامات".

اتهام بالمراهنات

ويُعد شريف أحدث لاعب ⁠يواجه اتهامات تتعلق بالمراهنات، بعدما عوقب إيفان توني بالإيقاف لمدة ⁠ثمانية أشهر في عام 2023 بسبب 232 مخالفة لقواعد المراهنات التابعة للاتحاد الإنجليزي.