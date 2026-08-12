محافظ أسوان يبحث مع رئيس هيئة الأوقاف المصرية تعزيز التعاون وتعظيم الاستفادة من الأصول المشتركة

فى ضوء جهود الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الرامية إلى تحقيق الإستفادة المثلى من الأصول ، استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بإنابة من الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف وفد هيئة الأوقاف المصرية برئاسة الدكتور خالد الطيب رئيس مجلس الإدارة لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين المحافظة والهيئة ، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك بما يسهم فى دعم جهود التنمية وتحقيق المصلحة العامة.

وشهد اللقاء حضور السيد أسامة رزق داود؛ نائب المحافظ، واللواء وئام سويلم مساعد وزير الأوقاف ، واللواء رماح السيد السكرتير العام ، والمهندسة مها شطا مستشار رئيس هيئة الأوقاف ، والمستشار القانونى للمحافظة حسام الدين مصطفى، ومديرى الشئون المالية والقانونية بالمحافظة .

إشادة وشكر

من جانبه، أشاد محافظ أسوان بالدور الهام الذي تقوم به هيئة الأوقاف المصرية، مشيراً إلى أهمية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة، بما يسهم في تعظيم عوائد الأصول الوقفية الكائنة بالمحافظة، مع تسوية التشابكات وتذليل العقبات للوصول لعلاقة منضبطة تحقق الحصر الدقيق للأوقاف والإستغلال الأمثل لها، ومواكبة خطط التنمية الوطنية ، ومراعاة المصلحة العامة ، وإحترام الهوية البصرية للمحافظة فى أى جوانب مقترحة للتعاون ، وحفظ الحقوق لكل الأطراف وفق الأطر القانونية ذات الصلة .

تشكيل لجنة مشتركة

تخلل اللقاء إتفاق الجانبين على تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والمحافظة من تخصصات مختلفة لوضع خطط العمل ومعاييره، بما يحقق الغاية من هذا التعاون .

يأتى اللقاء فى إطار حرص محافظة أسوان وهيئة الأوقاف المصرية على تعزيز التعاون المشترك ، وتعظيم الإستفادة من الأصول ودعم جهود التنمية بما يحقق المصلحة العامة ويعزز من كفاءة إدارة وإستثمار الموارد والإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين .