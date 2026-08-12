خلاف أسري يتحول إلى بلاغ بمحاولة قتل في الفيوم.. أم تتهم ابنتها بفتح الغاز وخنقها

شهدت قرية هوارة المقطع التابعة لمركز الفيوم واقعة أسرية مؤسفة، على خلفية خلافات بين ربة منزل وابنتها بسبب تكرار خروج الفتاة من المنزل وتغيبها لفترات طويلة، قبل أن تتطور الأمور إلى بلاغ تتهم فيه الأم ابنتها بمحاولة تعريض حياتها وحياة شقيقها الأصغر للخطر.

بلاغ للشرطة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بحضور ربة منزل تُدعى «نورا. ن. م» برفقة شقيقتها، واتهامها ابنتها «مريم. م. م» بمحاولة الاعتداء عليها وعلى نجلها الأصغر «إسلام. م»، البالغ من العمر 8 سنوات، داخل منزل الأسرة بقرية هوارة المقطع.

فتح الغاز

وبحسب ما ورد في المحضر، قالت الأم إن ابنتها فتحت مصدر الغاز داخل المنزل أثناء نومها ونوم شقيقها الأصغر، ما أدى إلى شعورها بتسرب الغاز واستيقاظها، قبل أن تتوجه إلى مصدره وتقوم بإغلاقه.



وذكرت أن الواقعة جاءت في ظل خلافات أسرية متكررة بينهما بسبب خروج الابنة من المنزل لفترات طويلة، وهو ما كان يتسبب في نشوب مشادات بين الطرفين.



محاولة خنق

وأضافت الأم في أقوالها أن الخلاف تطور إلى تعدي ابنتها عليها بالضرب، ثم قيامها بوضع «طرحة» حول رقبتها، في محاولة لخنقها، قبل أن تتمكن من مقاومتها وإبعادها عنها.

التحقيقات

وعقب الواقعة، توجهت الأم برفقة شقيقتها إلى مركز الشرطة، وحررت محضرًا اتهمت فيه ابنتها بمحاولة خنقها وتعريض حياتها وحياة نجلها الأصغر للخطر.



وتم تحرير المحضر رقم 23730 جنح مركز الفيوم لسنة 2026، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.