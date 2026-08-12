قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد صاروخي وراء إخراج ترامب سراً من أنقرة
كانزات على الأسفلت.. انقلاب تريلا محملة بالمشروبات الغازية أعلى دائري المريوطية
سيدة إعلان محمد صلاح في تركيا: عايزة أعزم كل المصريين في بيتي
حماس تعلن مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية ضمن ائتلاف وطني واسع
تلوث نفطي أمام السواحل الإيرانية.. طهران تتهم سفينة أجنبية وتحذر من تداعيات بيئية
الدقهلية.. العثور على جثة سيدة في أحد شوارع طلخا
دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام
سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026
زلزال كولومبيا.. 265 قتيلاً و496 مفقوداً وعمليات الإنقاذ تتواصل تحت الأنقاض
ما الفرق بين خطأ آدم وخطيئة إبليس؟.. علي جمعة يجيب
مصرع شخصين إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي
انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلاف أسري يتحول إلى بلاغ بمحاولة قتل في الفيوم.. أم تتهم ابنتها بفتح الغاز وخنقها

الغاز
الغاز
صدى البلد

شهدت قرية هوارة المقطع التابعة لمركز الفيوم واقعة أسرية مؤسفة، على خلفية خلافات بين ربة منزل وابنتها بسبب تكرار خروج الفتاة من المنزل وتغيبها لفترات طويلة، قبل أن تتطور الأمور إلى بلاغ تتهم فيه الأم ابنتها بمحاولة تعريض حياتها وحياة شقيقها الأصغر للخطر.

بلاغ للشرطة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بحضور ربة منزل تُدعى «نورا. ن. م» برفقة شقيقتها، واتهامها ابنتها «مريم. م. م» بمحاولة الاعتداء عليها وعلى نجلها الأصغر «إسلام. م»، البالغ من العمر 8 سنوات، داخل منزل الأسرة بقرية هوارة المقطع.

فتح الغاز

وبحسب ما ورد في المحضر، قالت الأم إن ابنتها فتحت مصدر الغاز داخل المنزل أثناء نومها ونوم شقيقها الأصغر، ما أدى إلى شعورها بتسرب الغاز واستيقاظها، قبل أن تتوجه إلى مصدره وتقوم بإغلاقه.


وذكرت أن الواقعة جاءت في ظل خلافات أسرية متكررة بينهما بسبب خروج الابنة من المنزل لفترات طويلة، وهو ما كان يتسبب في نشوب مشادات بين الطرفين.


محاولة خنق

وأضافت الأم في أقوالها أن الخلاف تطور إلى تعدي ابنتها عليها بالضرب، ثم قيامها بوضع «طرحة» حول رقبتها، في محاولة لخنقها، قبل أن تتمكن من مقاومتها وإبعادها عنها.

التحقيقات

وعقب الواقعة، توجهت الأم برفقة شقيقتها إلى مركز الشرطة، وحررت محضرًا اتهمت فيه ابنتها بمحاولة خنقها وتعريض حياتها وحياة نجلها الأصغر للخطر.


وتم تحرير المحضر رقم 23730 جنح مركز الفيوم لسنة 2026، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الفيوم منزل هوارة مديرية أمن الفيوم الغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

ترشيحاتنا

في أولى ودياته بمعسكر مراكش ..... المصري يخسر أمام نهضة الزمامرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين

في أولى ودياته بمعسكر مراكش.. المصري يخسر أمام نهضة الزمامرة بثلاثية

رئيس جامعة بورسعيد: نعمل على إعداد قيادات شابة وتحقيق الرضا الوظيفي.. ونؤكد احترام التقاليد

رئيس جامعة بورسعيد: نستمع للجميع بكل حيادية.. والتدريب المستمر واكتشاف المجتهدين

بدء المرحلة الثانية لإصلاح المعدات والسيارات لدعم منظومة العمل والخدمات

محافظ بورسعيد يبحث بدء إصلاح ورفع كفاءة 63 معدة وسيارة

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد