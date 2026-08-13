مروق الغزالة.. ساموزين يطرح أحدث كليباته اليوم

يستعد الفنان سامو زين، لطرح أغنية مروق الغزالة، اليوم الخميس على طريقة الفيديو كليب، ضمن موسم الصيف.

وكان سامو زين، شوق جمهوره لكليب مروق الغزالة، بطرح عدة برومو هات له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أعمال سامو زين

من جهة أخر، أطلق الفنان سامو زين أحدث أعماله الغنائية، فيديو كليب لأغنيته الجديدة "عيشني"، وهي عنوان الميني ألبوم الجديد، والأغنية الثانية منه، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، أغنية "عيشني" من كلمات محمد بنداري، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقي وميكس و ماستر محمود صبري.

وعن تفاصيل وكواليس تصوير الأغنية فقد تم تنفيذها باستخدام تقنية الكروما داخل أحد الإستوديوهات، مع تقنيات الذكاء الاصطناعي و ال vfx .. ويذكر أن ساموزين كان قد طرح االأسبوع الماضي أغنية "بايظة"، والتي تعتبر مفاجأة لأول مرة يقدمها ساموزين سواء في الكلمات واللحن والتوزيع الموسيقي، وهي مازالت حديث الجمهور والسوشيال ميديا حتى الأن.. ومن المقرر أن يطرح ساموزين باقي أغنيات الميني ألبوم "عيشني" خلال الأيام القادمة، بمعدل أغنية كل أسبوع.