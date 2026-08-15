أقطاي عبد الله: عموتة محترم ويدعم الفريق كله.. والشحات أقرب لاعب ليا

كشف أقطاي عبد الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل علاقته بزميله حسين الشحات، مؤكدًا أنه كان من أكثر اللاعبين دعمًا له منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء، وساعده على التأقلم سريعًا داخل الفريق.

وقال أقطاي عبد الله، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: «حسين الشحات بيتكلم معايا على طول وبينكش فيا، أنا بحبه وهو إنسان عسل، بيتكلم معايا على طول وبيهزر، وبيقولي اتعامل عادي مفيش مشكلة، أنا عارف إنك هادي بطبيعتك ودي حاجة كويسة فيك، لكن أهم حاجة في الملعب تأدي وتعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا، هو أقرب واحد ليا من يوم ما جيت».

وأضاف أقطاي عبد الله أن لاعبي الأهلي يدخلون جميع المباريات بهدف تحقيق الفوز، مؤكدًا أن الفريق يسعى لبداية قوية في بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح: «طبعًا أنت عارف والناس كلها عارفة إن في الأهلي بننزل هدفنا الفوز، وإن شاء الله نسعد جمهور الأهلي والجهاز الفني في أول ماتش في الدوري ضد إنبي وتكون بداية موفقة».

وأشاد لاعب الأهلي بالجهاز الفني بقيادة حسين عموتة، مؤكدًا أن المدير الفني يحرص على دعمه والتحدث معه بشكل مستمر خلال التدريبات.

وقال: «كابتن حسين عموتة راجل محترم، بيتكلم معايا في التمرين على طول هو والكابتن هشام، كلهم ناس كويسين ومحترمين، بيدعموا الفريق كله، وربنا يكرمه ويكون موفق معانا».

وأكد أقطاي عبد الله أن طموحات لاعبي الأهلي تتوافق مع رغبات الجماهير، مشددًا على أن الفريق يسعى للمنافسة على جميع البطولات خلال الموسم الجديد.

واختتم تصريحاته: «إحساس الجمهور واصل للاعيبة، وحتى وإحنا قاعدين مع بعض دايمًا بنتكلم إننا لازم نكسب كل البطولات إن شاء الله، وهنكون على قلب رجل واحد، ومحدش هيبخل بنقطة عرق، اللي هيلعب زي اللي ملعبش، وبندعم كله وكله في ضهر بعضه، وربنا يكرمنا ونسعد جمهور الأهلي ومجلس الإدارة».

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد من خلال معسكره في إسبانيا، الذي يستمر حتى 20 أغسطس الجاري، ويتخلله برنامج تدريبي مكثف وعدد من المباريات الودية.

ويستعد الأهلي لمواجهة برشلونة يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر، على أن تنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا.

وتُنقل مواجهة الأهلي وبرشلونة حصريًا عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة وادي دجلة، على أن يخوض الفريق 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

وينطلق الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس الجاري، وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 مارس وتختتم المسابقة يوم 28 مايو، حال عدم حدوث أي تعديلات على أجندة شهر مايو بسبب مواعيد نهائيات البطولات القارية، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.