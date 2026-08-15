حاز سلاحين ناري وأبيض.. استئناف عاطل على سجنه 10 سنوات في مصر الجديدة

تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة، بعد قليل، الاستئناف المقدم من عاطل على حكم سجنه 10 سنوات بتهمة حيازة سلاح ناري وآخر أبيض بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

ورد بلاغ إلى مباحث قسم شرطة مصر الجديدة من الأهالي يفيدون بحيازة عاطل سلاحا ناريا، وترويعهم، وشكلت قوات الأمن فريق بحث أسفرت جهوده عن صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم وتبين أنه «م س»، عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش وآخر فرد خرطوش.

تم التحفظ على الأسلحة وإرسالها إلى الأدلة الجنائية، وتبين أنها صالحة وسليم ومعدة للاستخدام، وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد التشاجر وحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق/ التي أحالته إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت بسجنه 10 سنوات وتقدم المتهم باستئناف على الحكم.