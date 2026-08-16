ماذا يحدث للجسم عند تناول السكر البني؟

يحتوي السكر البني الداكن على نسبة أعلى من دبس السكر مقارنةً بالسكر البني الفاتح، يتميز بلون أغمق ونكهة أقوى، ويمكن استخدام النوعين بالتبادل حسب الرغبة.

السكر غير المكرر، هو سكر قصب لم يُنزع منه أي دبس، لونه بني داكن، وله نكهة قوية ومحتوى رطوبة عالٍ، قوامه لزج ورملي، يُعرف بأسماء مختلفة في أنحاء العالم، منها سكر المسكوفادو، وسكر باربادوس، والرابادورا، والبانيلا، والبيلونسيلو، والشانكاكا، والججري، والجور، وسكر الكوكوتو.

والسكر البني هو سكر ناعم أو حبيبي، هذا نوع من السكر البني خضع لعملية خاصة لإزالة معظم الرطوبة منه حتى لا يتكتل.

فوائد السكر البني

- يمكن يمنع انخفاض نسبة السكر في الدم

يحدث انخفاض سكر الدم، أو نقص سكر الدم، عندما تنخفض مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، ورغم أن هذا قد يحدث لأي شخص، إلا أن انخفاض سكر الدم شائع بشكل خاص بين مرضى السكري.

قد يجعلك ذلك عصبيًا أو نعسانًا، كما قد يسبب رعشة، وتعرقًا، وارتباكًا، وحتى نوبة صرع، إذا كنت تعاني من انخفاض سكر الدم، فيجب عليك رفعه بسرعة عن طريق تناول أو شرب شيء يمدك بالجلوكوز، مثل السكر البني

- يمكن أن يساعد ذلك الأطفال على البقاء بصحة جيدة.

يُستخدم مصطلح " عدم النمو" لوصف الأطفال الذين يقل وزنهم عن المعدل الطبيعي بالنسبة لأعمارهم وجنسهم، وهناك أسباب عديدة لعدم النمو، منها وجود حالات طبية كامنة، ومن الأسباب الشائعة سوء التغذية، حيث قد لا يتناول الطفل كمية كافية من السعرات الحرارية أو العناصر الغذائية الأساسية

أسباب حدوث ذلك هو أن الطفل يكون انتقائياً في طعامه، أحياناً، قد يعاني الأطفال من اضطرابات في معالجة الحواس تجعل تناول بعض القوام أو النكهات صعباً، وفي أحيان أخرى، قد يرفض الأطفال تناول الطعام ببساطة، مما قد يُحبط والديهم.

يمكن أن تساعد الأطعمة الانتقالية الأطفال على أن يصبحوا أكثر ميلاً لتجربة أطعمة جديدة وحماساً لتناول الطعام، يُحلي السكر البني أطعمة مثل الشوفان أو الخضراوات التي قد يتجنبها الأطفال، مما يسمح لك بإدخال المزيد من الأطعمة المغذية في نظامهم الغذائي.

المصدر webmd