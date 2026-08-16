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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جهاد حرب: سلاح حماس والانتخابات الإسرائيلية يعرقلان تنفيذ خطة غزة

حماس
حماس
محمد البدوي

قال جهاد حرب، مدير مركز ثبات للبحوث، إن الحديث عن تأثير زيارة جاريد كوشنر إلى إسرائيل على مسار تنفيذ خطة غزة لا يزال سابقًا لأوانه، موضحًا أن المعطيات المتاحة تشير إلى أن جوهر الخلاف لا يتعلق بالأهداف المعلنة للخطة، وإنما بكيفية تحويلها إلى خطوات عملية على الأرض.

وأوضح حرب، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال ببرنامج «منتصف النهار» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نزع سلاح حركة حماس يمثل أحد الأهداف الرئيسية التي تتفق عليها كل من إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أن الخلاف الحقيقي يدور حول آلية تنفيذ هذا البند والمدة الزمنية المطلوبة لإنجازه.

عقبات أمام تطبيق الخطة

وأشار إلى وجود عدة تصورات مطروحة بشأن التعامل مع سلاح حماس، من بينها تسليمه أو وضعه جانبًا أو تخزينه، مؤكدًا أن تحديد الآلية التي سيتم اعتمادها والجدول الزمني لتنفيذها يمثلان من أبرز الملفات التي ما زالت تواجه عقبات أمام تطبيق الخطة.

العامل الانتخابي في إسرائيل

وأضاف أن العامل الانتخابي في إسرائيل يزيد من تعقيد المشهد، في ظل تصاعد المنافسة والمزايدات السياسية داخل الساحة الإسرائيلية، لا سيما بين القوى اليمينية والمتطرفة، وهو ما يضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام حسابات سياسية متشابكة.

وأوضح حرب أن نتنياهو يحاول الموازنة بين مسارين متعارضين؛ الأول يتمثل في الحفاظ على علاقته بالإدارة الأمريكية وضمان رضا الرئيس دونالد ترامب، والثاني يتعلق بالحفاظ على دعم الجمهور الإسرائيلي، خصوصًا التيار اليميني واليمين المتطرف، الذي يراقب عن كثب أي خطوات قد تُفسر باعتبارها تنازلًا أو تراجعًا.

وضع آليات واضحة للتنفيذ

وأكد أن هذه الحسابات السياسية قد تشكل عقبة أمام التحركات الأمريكية وفريق «مجلس السلام» خلال اللقاءات الجارية، خاصة فيما يتعلق بالانتقال من الاتفاق على المبادئ العامة إلى وضع آليات واضحة للتنفيذ.

ولفت مدير مركز ثبات للبحوث إلى أن اللقاءات المرتقبة في القاهرة قد تمثل فرصة لتقريب وجهات النظر حول بعض الملفات العالقة، وربما المساعدة في تجاوز عدد من العقبات التي حالت حتى الآن دون تطبيق بنود الخطة المكونة من 15 بندًا.

واعتبر حرب أن نجاح المسار المقبل سيعتمد بدرجة كبيرة على القدرة على حسم التفاصيل المتعلقة بنزع السلاح والجداول الزمنية وآليات التنفيذ، إلى جانب التعامل مع الضغوط السياسية التي يفرضها المشهد الانتخابي الإسرائيلي.

حماس حركة حماس سلاح حركة حماس

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