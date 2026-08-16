59 عرضًا فنيًا مجانيًا.. «شارع الفن» و«شاطئ الفن» يقدمان موسمًا ثقافيًا جديدًا في الإسكندرية

قالت منال اليمني، مدير عام الثقافة بالإسكندرية، إن مبادرة «شارع الفن» تأتي ضمن المشروع القومي «ثقافة حياة»، الذي تنفذه وزارة الثقافة بهدف نشر الفنون والإبداع في الفضاءات العامة وإتاحتها أمام المواطنين دون حواجز.

وأوضحت “اليمني” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الفعاليات تقام أسبوعيًا يومي الخميس والجمعة، بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، مشيرة إلى اختيار شارع النبي دانيال بمنطقة محطة الرمل لاستضافة المبادرة، باعتباره من أقدم وأهم شوارع الإسكندرية، وكونه منطقة تجمع بين مسجد وكنيسة ومعبد، بما يعكس التنوع التاريخي والثقافي للمدينة.

موسيقى وفنون تشكيلية ومسابقات ثقافية

وأضافت أن برنامج «شارع الفن» يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة، بينها الموسيقى العربية، والعروض الفنية، والفنون التشكيلية، والمعارض، والمسابقات الثقافية، مؤكدة أن الفعاليات تشهد إقبالًا جماهيريًا، خاصة من الأسر والأطفال.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف أيضًا اكتشاف وتنمية المواهب والمهارات الفنية لدى الأطفال والشباب من خلال إتاحة المشاركة في الأنشطة الثقافية.

59 عرضًا فنيًا في قصور الثقافة والشواطئ

وكشفت مدير عام الثقافة بالإسكندرية عن إطلاق فعاليات «شاطئ الفن»، موضحة أن البرنامج يتضمن 59 عرضًا فنيًا تقام في قصر ثقافة الأنفوشي وقصر ثقافة الشاطبي، إلى جانب شارع النبي دانيال بمنطقة محطة الرمل.

وأضافت أن الفعاليات تضم فرقًا فنية من بورسعيد وطنطا والشرقية وأسوان ومناطق أخرى، وتقدم عروضها مجانًا للجمهور.

موسم ثقافي مفتوح أمام المصطافين

وأكدت منال اليمني أن هذه الفعاليات تستهدف المصطافين وأهالي الإسكندرية على حد سواء، بما يتيح للجمهور الاستمتاع بالأنشطة الفنية والثقافية خلال موسم الصيف، ويعزز حضور الثقافة والفنون في الأماكن المفتوحة والمساحات العامة.