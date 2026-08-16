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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيا EV3 موديل 2027 الجديدة .. أسعار ومواصفات كل الفئات

سيارة كيا EV3 موديل 2027 العائلية
سيارة كيا EV3 موديل 2027 العائلية
إبراهيم القادري

أعلنت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا EV3 موديل 2027، وتنتمي EV3 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، شيفروليه إيكوينوكس EV، ونيسان ليف .

كيا EV3 موديل 2027

أبعاد كيا EV3 موديل 2027

تأتى سيارة كيا EV3 موديل 2027 في سوق السيارات بطول 4300 مم، وعرض 1850 مم، وارتفاع 1560 مم .

كيا EV3 موديل 2027

محرك كيا EV3 موديل 2027

تستمد سيارة كيا EV3 موديل 2027 قوتها من بطارية سعة 58.3 كيلوواط/ساعة، وتنتج 201 حصان، ويمكنها قطع مسافة تصل إلي 356 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويتم شحن السيارة من 10% إلى 80% في مدة 31 دقيقة.

كيا EV3 موديل 2027

مواصفات كيا EV3 موديل 2027

زودت سيارة كيا EV3 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشات عريضة متطورة لنظام الترفيه والعدادات، ومقصورة عملية بخيارات مواد صديقة للبيئة، وبها دعم تقنية V2L لتحويل السيارة لمصدر طاقة متنقل، وبها منفذ شحن متوافق مع معايير شبكات الشحن الحديثة.

كيا EV3 موديل 2027

سعر كيا EV3 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كيا EV3 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 112 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا EV3 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 131 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا EV3 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 144 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة كيا EV3 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 145 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة كيا EV3 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 156 ألف ريال سعودي .

الفئة السادسة من سيارة كيا EV3 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 163 ألف ريال سعودي .

الفئة السابعة من سيارة كيا EV3 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 172 ألف ريال سعودي .

شيفروليه إيكوينوكس EV نيسان ليف كيا EV3 موديل 2027 كيا EV3 EV3 أبعاد كيا EV3 موديل 2027 محرك كيا EV3 موديل 2027 مواصفات كيا EV3 مواصفات كيا EV3 موديل 2027 سعر كيا EV3 موديل 2027

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