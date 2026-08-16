سعر بي واي دي Ti7 موديل 2027 في الأردن

كشفت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد بي واي دي Ti7 موديل 2027 ، وتنتمي Ti7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

بي واي دي Ti7 موديل 2027

أبعاد بي واي دي Ti7 موديل 2027

تأتى سيارة بي واي دي Ti7 موديل 2027 في سوق السيارات بطول 5016 مم، وعرض 1995 مم، وبها 1865 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2920 مم .

بي واي دي Ti7 موديل 2027

محرك بي واي دي Ti7 موديل 2027

تحصل سيارة بي واي دي Ti7 موديل 2027 علي قوتها من محرك هجين سعة 1500 سي سي، وبها قوة 110 حصان، وعزم دوران 220 نيوتن/متر، بجانب محرك كهربائي أمامي بقوة 160 حصان، وعزم 260 نيوتن/متر، وبها محرك كهربائي خلفي بقوة 200 حصان، وعزم 360 نيوتن/ متر، وتتجاوز القوة الإجمالية 480 حصان، وبهال نظام دفع رباعي ذكي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بي واي دي Ti7 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة بي واي دي Ti7 موديل 2027 بطارية بليد من نوع فوسفات حديد الليثيوم سعة 26.6 كيلوواط/ساعة، وتوفر مدى كهربائيًا يصل إلى 105 كم/ساعة، بينما يصل مدى القيادة الإجمالي إلى 735 كم/ساعة، وفق معيار WLTC، وبها خزان وقود سعة 60 لتر .

مواصفات بي واي دي Ti7 موديل 2027

زودت سيارة بي واي دي Ti7 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط مقاس 19 بوصة، وبها شاشة وسطية مقاس 15.6 بوصة، وبها نظام دي لينك، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة، وبها دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ونظام ملاحة GPS، وتحكم صوتي ذكي رباعي المناطق، واتصال 4G وتحديثات هوائية، ومفتاح هاتف بتقنية NFC، ونظام صوتي مكون من 14 سماعة، وبها مثبت سرعة ذكي.

بي واي دي Ti7 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة بي واي دي Ti7 موديل 2027 بها، 6 أوضاع للقيادة تشمل الرياضي والاقتصادي والمريح والالتفاف الذكي وتراك والزحف، وبها 4 أوضاع للتضاريس تشمل الطين والرمال والثلج والجبل، وبها تكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق مع منقي للهواء، وبها مقعد سائق كهربائي قابل للتعديل في 6 اتجاهات، وبها مقعد راكب أمامي في 4 اتجاهات، وبها تبريد المقاعد الأمامية، وبها مصابيح LED أمامية مع خاصية فولو مي هوم، وبها فتحة سقف بانوراما، وحامل سقف، وشاحن لاسلكي للهاتف، ومنفذ طاقة 12 فولت، وبها منافذ شحن AC وDC وCCS2 ووظيفة V2L.

سعر بي واي دي Ti7 موديل 2027

بي واي دي Ti7 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بي واي دي Ti7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات الأردني 36 ألف دينار أردني .

الفئة الثانية من سيارة بي واي دي Ti7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات الأردني 39 ألف دينار أردني .