ضبط وتقنين 893 مركبة توك توك لتنظيم الحركة بالقرى والنجوع

واصلت الوحدات المحلية بقنا، جهودها في حصر وضبط وتقنين مركبات التوك توك، والتي تمكنت من تقنين وضبط 893 توك توك، بواقع 166 توك توك بمركز الوقف، و125 بمركز فرشوط، و40 بمركز أبوتشت، و40 بمدينة نجع حمادي، و105 بمركز دشنا، و130 بمركز فقط، و122 بمدينة قنا، و73 بمركز قوص، و92 بمركز نقادة، مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وأكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، استمرار الحملات على بمختلف مدن ومراكز المحافظة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات القانونية، ووجود التراخيص اللازمة والالتزام بخطوط السير المقررة، بما يسهم في الحد من المخالفات وتحقيق الانضباط في الشوارع.

كما دعا الببلاوي، سائقي مركبات التوك توك، إلى ضرورة سرعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لترخيص مركباتهم والالتزام التام بالقواعد المرورية المنظمة لحركة السير.



وشدد محافظ قنا، حظر استخدام هذه المركبات نهائيًا في شوارع المدن الرئيسية، حفاظًا على السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

ووجه اللواء الببلاوى، بتكثيف جهود الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في ضبط وتقنين مركبات التوك توك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، في إطار خطة المحافظة لتنظيم حركة التوك توك وتحسين المظهر الحضاري والحفاظ على الانضباط المرورى، وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع بما يضمن سلامة المواطنين.



