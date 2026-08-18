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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتخاف تشحن موبايلك بشاحن اللاب توب؟ ..الحقيقة هتفاجئك

شاحن كمبيوتر محمول
شاحن كمبيوتر محمول

يمكنك شحن هاتفك بأمان باستخدام شاحن كمبيوتر محمول قياسي من نوع USB-C دون إتلاف بطاريته دون أن تشعر.

تعتمد الأجهزة الإلكترونية الحديثة على نظام طاقة "سحب" بدلاً من نظام "دفع"، مما يعني أن هاتفك يتحكم بدقة في مقدار الطاقة التي يسحبها . 


كيف تحمي هذه التقنية بطاريتك


بروتوكول USB-PD : تستخدم شواحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة المزودة بمنفذ USB-C بروتوكولًا صناعيًا موحدًا يُسمى USB Power Delivery (USB-PD) . عند التوصيل، يقوم الهاتف والشاحن بإجراء "مصافحة" إلكترونية فورية لتبادل معلومات حول حدود الطاقة.
توزيع الطاقة الديناميكي : لن يقوم شاحن الكمبيوتر المحمول بقدرة 65 واط أو 100 واط بتزويد هاتفك بكل هذه الطاقة. يعرض الشاحن مستويات الجهد المتاحة، وتقوم دائرة إدارة الطاقة المتكاملة (PMIC) في هاتفك باختيار المستوى الآمن الذي يدعمه (عادةً ما بين 15 واط و25 واط). 
الرجوع الآمن الأساسي : في حالة فشل بروتوكول الاتصال أو كان الهاتف من طراز قديم، يقوم النظام تلقائيًا بالرجوع إلى تدفق طاقة منخفض الجهد (5 فولت عند 1 أمبير أو 2 أمبير) لضمان عدم حدوث أي ضرر.


ما الذي يُتلف البطاريات "بصمت"؟

على الرغم من أن شاحن الكمبيوتر المحمول نفسه لن يضر جهازك، إلا أن عوامل تدهور البطارية القياسية لا تزال سارية: 


الحرارة الزائدة : تُعدّ الحرارة العدوّ الرئيسي لبطاريات الليثيوم أيون. إذا قام شاحن الكمبيوتر المحمول بتفعيل أقصى قدرة شحن سريع لهاتفك، فسيسخن الهاتف ويمكن للحرارة الشديدة والمستمرة أن تُسرّع من تلف البطارية مع مرور الوقت.


المكونات ذات الجودة الرديئة : قد يؤدي استخدام الكابلات الرخيصة للغاية أو غير المعتمدة أو التالفة إلى ارتفاعات مفاجئة في الجهد أو ضعف في عملية توصيل الطاقة.


أفضل الممارسات للشحن الآمن


استخدم أجهزة معتمدة : تأكد من استخدام كابلات وشواحن عالية الجودة من علامات تجارية موثوقة مثل أنكر أو أبل. تجنب الملحقات المشبوهة وغير المعروفة.


حافظ على برودة الجهاز : تجنب تشغيل المهام الثقيلة مثل ألعاب ثلاثية الأبعاد أو معالجة الفيديو أثناء توصيل هاتفك بشاحن عالي الطاقة.


انتبه للمنافذ : يُرجى ملاحظة أن هذا الإجراء الوقائي ينطبق على شواحن USB-C القياسية . تجنب استخدام شواحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة القديمة ذات التصميم الخاص مع المحولات، لأنها تفتقر إلى بروتوكولات التفاوض الآمنة هذه.

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