إغلاق ملف مصدق .. حسام المندوه يكشف آخر تطورات مستحقات لاعبي الزمالك

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة يعمل على فتح قنوات جديدة لزيادة موارد النادي، مشيرًا إلى أن الحصول على أرض جديدة، إلى جانب إطلاق الأبلكيشن ومشروعات أخرى، يمثل فرصًا مهمة لتوفير السيولة المالية خلال الفترة المقبلة.

وقال المندوه، خلال تصريحات عبر راديو «صوت الزمالك»: «إحنا في إمكانيات وقنوات جديدة بنفتحها، ونادي الزمالك الجديد من أهم القنوات لتوفير الأموال، والحصول على الأرض بيدينا أمل، وكلامنا هيتحول لمؤشرات حقيقية».

وأضاف: «الأرض من ضمن القنوات، والأبلكيشن، وفي أمور لتزويد المداخيل، وشركة الكرة إحنا مقفلناش ملف شركة الكرة».

وأوضح أمين صندوق الزمالك أن تأسيس شركة الكرة يحتاج إلى وقت، خاصة أن النادي يتعامل مع ملف كبير يتعلق ببيع حصة استثمارية، مؤكدًا: «الناس متخيلة إن شركة الكرة تنتهي في أسبوع، إنت بتبيع نادي كبير، والموضوع لازم ياخد وقته».

وشدد المندوه على رفضه التخلي عن حصة الأغلبية في شركة الكرة، قائلًا: «أنا معترض على نسبة المستثمر، ولازم ناخد 51% الزمالك، مينفعش نسلم الكرة لشركة، ومينفعش الطرف الآخر يدير من غير دور للمجلس».

وتابع: «المواد بتتصاغ ويتم التفاوض عليها، ومحتاجين وقت، والتقييم ومين هيقيم ملف مهم، بس لازم ناخد وقته علشان لما تبيع الحصة تبيع بما يليق بالزمالك».

وأشار إلى أن الزمالك تمكن من تحقيق بطولات رغم الظروف الصعبة وعدم وجود مدير رياضي أو شركة كرة، قائلًا: «إحنا من وقت ما تولينا المسؤولية حصلنا على الكونفدرالية والسوبر والكأس بدون مدير رياضي وشركة الكرة، لأن في الأصل موجود اسم الزمالك».

وأضاف: «إحنا أخدنا بطولات من غير شركة الكرة، وده يدي أمل للناس علشان ناخد الوقت السليم ونعرض حاجة على الجمعية العمومية، من غير تفريط فيها بحقوق النادي».

المندوه يكشف موقف المستحقات والقضايا الدولية

وتطرق حسام المندوه إلى ملف المستحقات، مؤكدًا ضرورة أن يعمل كل مسؤول داخل النادي بشكل فعلي، مشيرًا إلى أن تأخر انطلاق فترة الإعداد لم يكن بسبب رفض اللاعبين خوض التدريبات نتيجة المستحقات المالية.

وقال: «إحنا محتاجين اللي يشتغل معانا يشتغل فعلًا، واتأخرنا في بداية فترة الإعداد علشان اتقال إن اللاعبين مش عاوزين ينزلوا بسبب المستحقات، ده غلط محصلش، وكان يجب على مسؤولي الكرة يبدأوا المعسكر».

وأكد أن اللاعبين الأجانب حصلوا على مستحقاتهم كاملة، كما أعلن إغلاق ملف مستحقات اللاعب مصدق، قائلًا: «الأجانب واخدين كامل مستحقاتهم، ومضينا على مستحقات مصدق امبارح بإرسال أمواله وملفه اتقفل تمامًا».

وكشف المندوه عن تطور جديد