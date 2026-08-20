أخبار التكنولوجيا | تطبيق جديد يعيد رسائلك إلى عصر الحمام الزاجل.. كيف تمسك هاتفك بشكل صحيح؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



هل سبق أن نظرت إلى السرعة الهائلة التي تصل بها الرسائل في عصرنا الحديث وتمنيت لو كانت أبطأ؟ على الأرجح لا، لكن تطبيقا جديدا قرر أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، من خلال محاكاة سرعة إرسال الرسائل باستخدام الحمام الزاجل.

وسعت شركة iQOO تشكيلة منتجاتها الصوتية الاقتصادية بإطلاق سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة iQOO TWS 5e، التي تستهدف الاستخدام اليومي إلى جانب محبي الألعاب، مع التركيز على عمر البطارية، وإلغاء الضوضاء، وانخفاض زمن الاستجابة.

كشفت إشارات جديدة داخل شيفرة برمجية لأجهزة آبل Apple، عن أن الشركة تعمل بالفعل على الجيل المقبل من سماعاتها اللاسلكية الاقتصادية، في خطوة تشير إلى قرب وصول خليفة AirPods 4.

يختبر تطبيق تيك توك تطوير ميزة تتيح للمستخدمين إرسال الأموال إلى بعضهم بعضا عبر الرسائل المباشرة، في خطوة من شأنها توسيع حضور منصة التواصل الاجتماعي في مجال الخدمات المالية.



قد يبدو الإمساك بالهاتف أمرا عاديا لا يحتاج إلى تفكير، لكن الطريقة التي نستخدم بها الجهاز لساعات طويلة يوميا قد تفرض إجهادا متكررا على الرقبة والعينين والرسغين والأصابع.



يواجه مشترو الهواتف الذكية في الهند موجة جديدة من ارتفاع الأسعار؛ بعدما رفعت شركات وان بلس وأوبو وسامسونج أسعار عدد من الطرازات، في ظل ارتفاع تكاليف شرائح الذاكرة والمكونات، بالتزامن مع تباطؤ سوق الهواتف المحلي.

تقترب النظارات الذكية بسرعة من مرحلة يصبح فيها وضع كاميرا ومساعد ذكاء اصطناعي أمام عينيك أمرا لا يتطلب إنفاق مئات الدولارات، بعدما كشفت شركة Rollme عن نظارتين جديدتين مزودتين بكاميرا وميزات للذكاء الاصطناعي، بسعر يبلغ 99.99 دولارا لكل منهما.

تعمل شركة أوبو على تطوير هاتف ذكي بتصميم مختلف يعتمد على شاشة عريضة بدلا من الشكل الطولي التقليدي للهواتف، وسط تسريبات جديدة تكشف بعض المواصفات المحتملة للكاميرات.

حدثت شركة شاومي قائمة الأجهزة التي لم تعد تحصل على دعم الصيانة البرمجية، مضيفة إليها عددا من الهواتف والأجهزة اللوحية، من بينها Xiaomi 12S Pro وXiaomi 12 Lite وRedmi Note 12R.