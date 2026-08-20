قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد عامين .. جيش الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارة الطفلة هند رجب
حلال أم بدعة.. هل يجوز التهادي بـ حلوى المولد النبوي بين الناس؟
جابر طايع يطالب بتجريم ارتداء الزي الأزهري لغير المنتسبين ويحذر من فتاوى غير صحيحة
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة فلوريس الإندونيسية مجددًا
قراءة آية الكرسي بعد الصلاة.. ثواب عظيم وفضل المداومة عليها عقب الفرائض
أستراليا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجًا على إغلاق التحقيق في مقتل عاملة إغاثة بغزة
متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط
مقـ ـتل 4 وإصابة 23 إثر هجوم روسي واسع على كييف
المرافق والتصالح في مخالفات البناء.. متى تحصل العقارات المخالفة على الكهرباء والمياه؟
دعاء المولد النبوي الشريف.. احرص عليه في هذه الأيام المباركة
روائح خانقة بالنبطية وكفرجوز.. اتهامات باستخدام الفوسفور خلال الغارات الإسرائيلية على لبنان
للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات.. طريقة التقديم فى أكاديمية الشرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | تطبيق جديد يعيد رسائلك إلى عصر الحمام الزاجل.. كيف تمسك هاتفك بشكل صحيح؟

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

انس واتساب.. تطبيق جديد يعيد رسائلك إلى عصر الحمام الزاجل
 

هل سبق أن نظرت إلى السرعة الهائلة التي تصل بها الرسائل في عصرنا الحديث وتمنيت لو كانت أبطأ؟ على الأرجح لا، لكن تطبيقا جديدا قرر أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، من خلال محاكاة سرعة إرسال الرسائل باستخدام الحمام الزاجل.

بسعر لا يصدق.. إطلاق سماعات iQOO TWS 5e بزمن استجابة مذهل للألعاب

 

وسعت شركة iQOO تشكيلة منتجاتها الصوتية الاقتصادية بإطلاق سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة iQOO TWS 5e، التي تستهدف الاستخدام اليومي إلى جانب محبي الألعاب، مع التركيز على عمر البطارية، وإلغاء الضوضاء، وانخفاض زمن الاستجابة.

تسريبات تكشف مفاجآت AirPods 5.. آبل تستعد لقفزة جديدة في سماعاتها

كشفت إشارات جديدة داخل شيفرة برمجية لأجهزة آبل Apple، عن أن الشركة تعمل بالفعل على الجيل المقبل من سماعاتها اللاسلكية الاقتصادية، في خطوة تشير إلى قرب وصول خليفة AirPods 4.

تيك توك يقتحم عالم الأموال.. ميزة سرية لتحويل النقود بين المستخدمين

يختبر تطبيق تيك توك تطوير ميزة تتيح للمستخدمين إرسال الأموال إلى بعضهم بعضا عبر الرسائل المباشرة، في خطوة من شأنها توسيع حضور منصة التواصل الاجتماعي في مجال الخدمات المالية.

كيف تمسك هاتفك بشكل صحيح؟.. 6 نصائح لتجنب آلام الرقبة والأصابع


قد يبدو الإمساك بالهاتف أمرا عاديا لا يحتاج إلى تفكير، لكن الطريقة التي نستخدم بها الجهاز لساعات طويلة يوميا قد تفرض إجهادا متكررا على الرقبة والعينين والرسغين والأصابع.


ارتفاعات جديدة في أسعار الهواتف.. وان بلس وأوبو وسامسونج أبرزها


يواجه مشترو الهواتف الذكية في الهند موجة جديدة من ارتفاع الأسعار؛ بعدما رفعت شركات وان بلس وأوبو وسامسونج أسعار عدد من الطرازات، في ظل ارتفاع تكاليف شرائح الذاكرة والمكونات، بالتزامن مع تباطؤ سوق الهواتف المحلي.


السعر قد يفاجئك.. نظارة ذكية ترى وتسمع وتترجم ما حولك بالذكاء الاصطناعي

 

تقترب النظارات الذكية بسرعة من مرحلة يصبح فيها وضع كاميرا ومساعد ذكاء اصطناعي أمام عينيك أمرا لا يتطلب إنفاق مئات الدولارات، بعدما كشفت شركة Rollme عن نظارتين جديدتين مزودتين بكاميرا وميزات للذكاء الاصطناعي، بسعر يبلغ 99.99 دولارا لكل منهما.


أوبو تستعد لهاتف بشاشة عريضة.. تسريبات تكشف التفاصيل

تعمل شركة أوبو على تطوير هاتف ذكي بتصميم مختلف يعتمد على شاشة عريضة بدلا من الشكل الطولي التقليدي للهواتف، وسط تسريبات جديدة تكشف بعض المواصفات المحتملة للكاميرات.


شاومي توقف دعم 6 أجهزة جديدة.. بينها Xiaomi 12S Pro وRedmi Note 12R

حدثت شركة شاومي قائمة الأجهزة التي لم تعد تحصل على دعم الصيانة البرمجية، مضيفة إليها عددا من الهواتف والأجهزة اللوحية، من بينها Xiaomi 12S Pro وXiaomi 12 Lite وRedmi Note 12R.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنينة الحيوانات

4 أسود و3 نمور.. مفاجآت حديقة الحيوان بالجيزة بعد افتتاحها | شاهد

وزير التربية والتعليم

قرار جديد من التعليم بشأن الدراسة والامتحانات لتلاميذ الابتدائي|ماذا أعلنت التعليم؟

تجديد بطاقة الرقم القومي

تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت.. الرابط والخطوات

جنيهات ذهب

1360 جنيها زيادة في يوم.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

البكالوريا المصرية

تحميل مناهج البكالوريا المصرية pdf عبر هذا الرابط .. خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

المجموع من 100 درجة منها 5 على المواظبة والسلوك|قرار عاجل لتلاميذ ابتدائي دفعة 2027

حالة الطقس غدا الخميس

موجة حارة جديدة من الخميس إلى الإثنين.. تحذير عاجل من الأرصاد

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. روبرتو كارلوس يحسم الجدل بشأن اعتناقه الإسلام

ترشيحاتنا

طلاب جامعة حلوان التكنولوجية الدولية

واي فاي لحماية كبار السن.. ابتكار طلابي جديد في جامعة حلوان التكنولوجية

مترو الانفاق

شريان الربط بين الهرم والقاهرة الجديدة.. النقل تواصل أعمال تنفيذ الخط الرابع للمترو

عادل الألفي

عادل الألفي يفوز بجائزة الاتحاد العربي للإعلام التراثي 2026

بالصور

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

بالأبيض.. إيمان العاصي تثير الجدل في إطلالة جريئة

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

BYD تكشف عن Denza N8 الكهربائية.. مدى يتجاوز 1000 كيلومتر وشحن قياسي خلال 5 دقائق

Denza N8
Denza N8
Denza N8

بالأسود المثير.. بوسى تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بفستان كشف عن قوامها الممشوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد