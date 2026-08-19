قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان لمحركات الديزل ويكافئ المتميزين
بعد ضبط بؤرة إجرامية ومصادرة مخدرات بـ 326 مليونا.. محمد شردي يوجه التحية لوزارة الداخلية
رافينيا رجل مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر
«المقبرة العظمى لأوزيريس».. وزير السياحة يتفقد أعمال بعثة «تابوزيريس ماجنا»
كأس خوان جامبر.. حمزة عبد الكريم يحصد أول بطولة بقميص برشلونة
أول تعليق من «فليك» بعد هدف حمزة عبد الكريم في شباك الأهلي
تصفيات أمم أفريقيا| إبراهيم حسن يكشف موعد مباراتي مصر أمام أنجولا وجنوب السودان
1300 جنيه شهريا للأسرة.. تفاصيل دعم التموين الجديد وموعد التطبيق
قبل إعلان وفاتها.. تفاصيل جديدة عن الساعات الأخيرة لـ هايدن بانتير
لماذا ارتفعت أسعار الذهب بشكل مفاجئ؟.. تفاصيل
الغندور يواصل جولة محاضراته للأندية حول تعديلات قوانين كرة القدم
طرابزون التركي يستهدف التعاقد مع كريم بنزيما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يوافق على خفض تنسيق القبول بعدد من مدارس الثانوي الفني

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

وافق اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على خفض الحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي الفني، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص عند 160 درجة، والثانوي الخاص الفندقي عند 150 درجة، وذلك للعام الدراسي 2026/2027، وفقًا للضوابط والدرجات الواردة بالجدول المرفق.

توجيهات محافظ الغربية 

ويأتي القرار حرصًا على مستقبل الطلاب، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وإتاحة المزيد من الفرص أمام أبناء المحافظة للالتحاق بالتعليم الثانوي، وذلك عقب دراسة دقيقة لأعداد المتقدمين وتوزيعهم على المدارس، والتي كشفت عن حاجة عدد من المدارس إلى استكمال الأعداد المستهدفة بها.

وأوضح محافظ الغربية أن تخفيض درجات القبول يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير الفرص التعليمية المناسبة للطلاب، والاستفادة من الأماكن المتاحة بالمدارس، بما يحقق التوازن بين أعداد الطلاب والكثافات المستهدفة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

تحرك تنفيذي عاجل 

ومن جانبه، أوضح ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن قرار خفض درجات القبول جاء بعد مراجعة شاملة لأعداد المتقدمين وتوزيعهم على المدارس، مؤكدًا استمرار جهود المديرية في تذليل العقبات أمام الطلاب، واستكمال الأعداد المطلوبة بالمدارس، وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات تحسين خدمات تعليم الغربية الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

مشغولات ذهبية

قفزة قوية في أسعار الذهب.. والجرام يقترب من 7300 جنيه الآن

ترشيحاتنا

إطارات السيارات

7 أخطاء شائعة تدمر إطارات سيارتك الجديدة دون أن تشعر

تسلا نيويورك 2026

تسلا تبني أضخم محطة شحن سريع في نيويورك

لامبورجيني

لامبورجيني تحسم الجدل.. لا عودة للفتيس اليدوي

بالصور

1300 جنيه شهريا للأسرة.. تفاصيل دعم التموين الجديد وموعد التطبيق

الدعم النقدي
الدعم النقدي
الدعم النقدي

تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت.. الرابط والخطوات

تجديد بطاقة الرقم القومي
تجديد بطاقة الرقم القومي
تجديد بطاقة الرقم القومي

أسعار هيونداي فيرنا المستعملة في مصر

هيونداي فيرنا
هيونداي فيرنا
هيونداي فيرنا

تحذير أمريكي من سيارات قد تشتعل فجأة.. 3.2 مليون سيارة في دائرة الخطر

سيارات مستعلة
سيارات مستعلة
سيارات مستعلة

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد