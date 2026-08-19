محافظ الغربية يوافق على خفض تنسيق القبول بعدد من مدارس الثانوي الفني

وافق اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على خفض الحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي الفني، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص عند 160 درجة، والثانوي الخاص الفندقي عند 150 درجة، وذلك للعام الدراسي 2026/2027، وفقًا للضوابط والدرجات الواردة بالجدول المرفق.

توجيهات محافظ الغربية

ويأتي القرار حرصًا على مستقبل الطلاب، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وإتاحة المزيد من الفرص أمام أبناء المحافظة للالتحاق بالتعليم الثانوي، وذلك عقب دراسة دقيقة لأعداد المتقدمين وتوزيعهم على المدارس، والتي كشفت عن حاجة عدد من المدارس إلى استكمال الأعداد المستهدفة بها.

وأوضح محافظ الغربية أن تخفيض درجات القبول يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير الفرص التعليمية المناسبة للطلاب، والاستفادة من الأماكن المتاحة بالمدارس، بما يحقق التوازن بين أعداد الطلاب والكثافات المستهدفة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

تحرك تنفيذي عاجل

ومن جانبه، أوضح ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن قرار خفض درجات القبول جاء بعد مراجعة شاملة لأعداد المتقدمين وتوزيعهم على المدارس، مؤكدًا استمرار جهود المديرية في تذليل العقبات أمام الطلاب، واستكمال الأعداد المطلوبة بالمدارس، وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.