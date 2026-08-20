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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم.. الدولار واليورو والريال السعودي ترتفع أمام الجنيه

العملات
العملات
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار عدد من العملات العربية والأجنبية تحركات صعودية أمام الجنيه المصري خلال  تعاملات اليوم، الخميس 20 أغسطس 2026، مع ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي والريال السعودي، بالتزامن مع صعود اليورو، بينما حافظ الدينار الكويتي على صدارته بين العملات العربية من حيث القيمة.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 13.46 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع، وسجل اليورو نحو 58.61 جنيه للشراء و58.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في البنك الأهلي المصري.

 

أسعار العملات العربية اليوم

جاءت أسعار العملات العربية في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء على النحو التالي:

سجل الدينار الكويتي نحو 160.18 جنيه للشراء و165.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار البحريني نحو 132.23 جنيه للشراء و134.62 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني نحو 129.59 جنيه للشراء و131.83 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الأردني نحو 70.62 جنيه للشراء و71.68 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 13.78 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي نحو 13.46 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري نحو 12.86 جنيه للشراء و13.92 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات الأجنبية

سجل الدولار الأمريكي نحو 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو نحو 58.61 جنيه للشراء و58.93 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 68.50 جنيه للشراء و68.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 62.32 جنيه للشراء و62.66 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار والعملات الأخرى

سجل الدولار الكندي نحو 36.42 جنيه للشراء و36.61 جنيه للبيع، بينما بلغ الدولار الأسترالي نحو 35.80 جنيه للشراء و35.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر 100 ين ياباني نحو 31.73 جنيه للشراء و31.92 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 7.51 جنيه للشراء و7.53 جنيه للبيع.

وسجل الكرون الدنماركي نحو 7.84 جنيه للشراء و7.88 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الكرون النرويجي نحو 5.38 جنيه للشراء و5.40 جنيه للبيع، بينما سجلت الكرونا السويدية نحو 5.31 جنيه للشراء و5.34 جنيه للبيع.

 

تحركات أسعار العملات

وتأتي تحركات أسعار العملات أمام الجنيه المصري بالتزامن مع متابعة الأسواق المحلية والعالمية لحركة العملات الأجنبية، وسط اختلاف مستويات الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

وتتغير أسعار العملات في البنوك على مدار اليوم وفقًا لآخر تحديثات التسعير وحركة العرض والطلب في السوق المصرفية.

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