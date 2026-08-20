مصر للطيران للشحن: الشحنات الدوائية واللقاحات تخضع لرعاية ومتابعة خاصة

قال الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، إنّ طائرة الشحن الجوي هي طائرة مثل طائرة الركاب، ولا يوجد اختلاف إلا في منطقة كبينة الركاب سابقا والتي تحولت إلى منطقة شحن، ويتم تجيهزها تجهيزا خاصا، وتقوية الأرضية وتجهيز الكابينة بمعدات خاصة لتحريك البضائع خلف الطائرة، ما يساهم في سهولة حركة البضائع داخل الطائرة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ طائرة الشحن الجوي معدل وحجمه أكبر ويستقبل الشحنات بأسلوب مميكن، بحيث يتم رفع البضائع عن طريق رافعة.

وأوضح، أن هناك تحولا رقميا كبيرا جدا يحصل في عمليات الشحن، وهناك برامج مستحدثة لإدارة عملية الشحن بالكامل، ومتابعة أعمال الشحن والسيطرة على كل شحنة برقمها ومكانها، وكل ذلك متاح على شاشة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى العمليات المالية بالكامل.

وأكد، أنّ الشحنات الدوائية أكثر أنواع الشحنات حساسية، حيث يتم التعامل مع عناصر إنتاج الدواء عبر توفير درجات حرارة محددة جدا، ومتابعة رحلة الطائرة في أثناء وجود عناصر إنتاج الدواء، فهناك أجهزة تقوم بتثبيت درجات الحرارة كل دقيقة بما يضمن سلامتها وجودتها.

وأكد الطيار إيهاب الطحطاوي أن الشحن الجوي يساهم كذلك في دعم المساعدات الإنسانية التي تقدمها مصر للدول والشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات، مشددًا على أن الدولة المصرية تولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، وأن جميع الجهات المعنية بقطاع الطيران والشحن الجوي تعمل على دعم جهود تقديم المساعدات وترسيخ صورة مصر باعتبارها دولة تمد يد العون لشعوب العالم.