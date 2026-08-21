قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء: الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف سنة مؤكدة.. وتكشف حكم تفسير القرآن باستخدام شات جي بي تي
ما حكم ترك صلاة الجمعة بدون عذر؟.. دار الإفتاء تجيب
حزب الله: الإدارة الأمريكية اعتادت استخدام العقوبات وسيلة لفرض سطوتها وإرادتها على الدول
تحت مظلة "التحالف الوطني".. مؤسسة أبو العينين تبدأ توزيع 300 ألف علبة حلوى المولد بالجيزة والمحافظات
68 عاما من الإثارة.. الدوري المصري يفتح صفحة جديدة بـ 10 مواجهات
بعد رحيل الملك المصري.. 5 نجوم أفارقة يطاردون عرش محمد صلاح في الدوري الإنجليزي
برشلونة يتحرك لتجديد عقد حمزة عبد الكريم ورفع الشرط الجزائي إلى 150 مليون يورو
إصابة 12 شخصا في حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية .. وحالة الطقس اليوم الجمعة
الصحة: 1630 عملية زراعة نخاع وكبد وكلى وقرنيات خلال 6 أشهر
صراع إنجليزي خماسي على ضم داريو أوسوريو.. و20 مليون يورو تحسم الصفقة
مدبولي: إنجاز مشروع سد جوليوس نيريري كان يحظى بالمتابعة الشخصية من الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهاز شؤون البيئة بقنا يطلق أول مهرجان للتوعية والتشجير في أبوتشت

ندوات التوعية
ندوات التوعية
يوسف رجب

نظم جهاز شؤون البيئة بقنا، بالتعاون مع أسقفية الخدمات العامة، والإدارة العامة للجمعيات الأهلية بجهاز شؤون البيئة، المهرجان البيئي الأول للتوعية البيئية بعنوان "الحفاظ على البيئة"، بقرية النجمة والحمران بمركز أبوتشت، تحت توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في إطار حرص الدولة للحفاظ على البيئة.
 

​جاء ذلك بحضور الدكتور أسعد محمد، رئيس قسم التوعية والإعلام البيئي بجهاز شؤون البيئة، وميرنا شحات، مدربة تنمية مهارات، ونرمين روماني عبد المسيح، متابع أسقفية الخدمات لمحافظة قنا، ومنى فايز، منسق قطاع قنا، ومريم رشدي، خادمة الميدان بالكنيسة، وحضور 50 من تلاميذ المرحلة الابتدائية من قرية العيلة بمدينة أبوتشت.


 

​شمل برنامج المهرجان ندوة توعية بيئية للتعريف بالبيئة ومصادر التلوث وطرق الوقاية والحد من التلوث وزراعة المسطحات الخضراء وإعادة التدوير، الذي يهدف إلى الحفاظ على الماء والهواء من التلوث وفوائد التشجير وعرض مقاطع الفيديوهات من إنتاج الركن الأخضر بوزارة البيئة، وأيضاً ورشة عمل هاند ميد"فن طي الورق" للحفاظ على البيئة، وذلك باستهداف 50 تلميذاً من عمر 9 إلى 11 عاماً بقرية العيلة بمدينة أبوتشت.

​أدارت فقرات المهرجان نرمين روماني عبد المسيح، متابع محافظة قنا لأسقفية الخدمات، والتي رحبت بالحضور، مشيرة إلى روح المحبة والسلام والتعاون في الحفاظ على البيئة وتجنب أخطار التلوث ونشر الوعي البيئي، وذلك يأتي بغرس القيم السليمة لدى الأطفال بالقرية، وأن المهرجان الأول بمدينة أبو تشت يتبعه عدة أنشطة ضمن برنامج التوعية البيئية لأسقفية الخدمات وجهاز شؤون البيئة، وذلك تحت رعاية الأنبا يوليوس، والأنبا متياس، والأنبا بضابا، أسقف نجع حمادي وتوابعها.

​وتحدث الدكتور أسعد محمد، رئيس قسم التوعية والإعلام البيئي بجهاز شؤون البيئة بقنا، عن المصطلحات البيئية وإعادة التدوير ودورها في حل المشكلات البيئية وآثارها على الموارد الطبيعية "ماء، هواء، تربة، ومسطحات خضراء"، وتقديم عرض أفلام من إنتاج الركن الأخضر بجهاز شؤون البيئة لتوضيح فوائد إعادة التدوير والتشجير، والحث على السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة.

​فيما قدمت ميرنا شحات، مدربة تنمية مهارات حياتية، ورشة عمل "هاند ميد"، من إعادة التدوير بعمل أشكال فنية لغرس مهارات فنية لدى التلاميذ وحب الطبيعة والبيئة والحفاظ عليها بعمل الورود والنباتات، وذلك لتوعية التلاميذ بـ "فن إعادة التدوير".
 



 

قنا جهاز شؤون البيئة أبوتشت مهرجان للتوعية البيئية هاند ميد أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغاثة ولي أمر

"اتخدعنا".. أول رد من مدرسة واقعة توريط أولياء الأمور في قروض بالملايين"بصور البطايق"

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

موظفة تأمينات الهرم

تعدت على مواطن لفظيًا.. وقف موظفة بتأمينات الهرم عن العمل وإحالتها للتحقيق| فيديو

الشيخ ابو بكر والفيشاوي

اللهم نق قلبه.. محمد أبو بكر يدعم أحمد الفيشاوي بعد طلبه التوبة: على الجميع دعمه ولو بالدعاء

دجال _ أرشيفية

فيديوهات مع سيدات وجلسات سرية.. القصة الكاملة لسقوط دجال العياط

موظفة بمكتب تأمينات الهرم

بعد انتشار الفيديو.. إيقاف موظفة بمكتب تأمينات الهرم وإحالتها للتحقيق بسبب تعديها على مواطن

المتهمة

حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات مخلة في المنصورة

بيزيرا

مفاجأة في عقد بيزيرا.. خبير لوائح يوضح موقف اللاعب من الرحيل عن الزمالك

ترشيحاتنا

توماس بارتي

الشباب السعودي يعلن رسميا التعاقد مع توماس بارتي

الإيفواري فرانك كيسيه

رغم أنباء إمام عاشور.. الاتحاد السعودي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة كيسيه

حمزة عبد الكريم

من ناشئ إلى منافس .. حمزة عبد الكريم يفرض نفسه بقوة في برشلونة

بالصور

ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟ 7 أسباب قد لا تخطر ببالك

ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟
ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟
ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

الكابتن محمد عبد الكريم

مدرب ناشئات اليد لـ منى الشاذلي: الإنجاز تاريخي والتدريب 10 مرات أسبوعيا

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد