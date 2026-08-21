جهاز شؤون البيئة بقنا يطلق أول مهرجان للتوعية والتشجير في أبوتشت

نظم جهاز شؤون البيئة بقنا، بالتعاون مع أسقفية الخدمات العامة، والإدارة العامة للجمعيات الأهلية بجهاز شؤون البيئة، المهرجان البيئي الأول للتوعية البيئية بعنوان "الحفاظ على البيئة"، بقرية النجمة والحمران بمركز أبوتشت، تحت توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في إطار حرص الدولة للحفاظ على البيئة.



​جاء ذلك بحضور الدكتور أسعد محمد، رئيس قسم التوعية والإعلام البيئي بجهاز شؤون البيئة، وميرنا شحات، مدربة تنمية مهارات، ونرمين روماني عبد المسيح، متابع أسقفية الخدمات لمحافظة قنا، ومنى فايز، منسق قطاع قنا، ومريم رشدي، خادمة الميدان بالكنيسة، وحضور 50 من تلاميذ المرحلة الابتدائية من قرية العيلة بمدينة أبوتشت.





​شمل برنامج المهرجان ندوة توعية بيئية للتعريف بالبيئة ومصادر التلوث وطرق الوقاية والحد من التلوث وزراعة المسطحات الخضراء وإعادة التدوير، الذي يهدف إلى الحفاظ على الماء والهواء من التلوث وفوائد التشجير وعرض مقاطع الفيديوهات من إنتاج الركن الأخضر بوزارة البيئة، وأيضاً ورشة عمل هاند ميد"فن طي الورق" للحفاظ على البيئة، وذلك باستهداف 50 تلميذاً من عمر 9 إلى 11 عاماً بقرية العيلة بمدينة أبوتشت.

​أدارت فقرات المهرجان نرمين روماني عبد المسيح، متابع محافظة قنا لأسقفية الخدمات، والتي رحبت بالحضور، مشيرة إلى روح المحبة والسلام والتعاون في الحفاظ على البيئة وتجنب أخطار التلوث ونشر الوعي البيئي، وذلك يأتي بغرس القيم السليمة لدى الأطفال بالقرية، وأن المهرجان الأول بمدينة أبو تشت يتبعه عدة أنشطة ضمن برنامج التوعية البيئية لأسقفية الخدمات وجهاز شؤون البيئة، وذلك تحت رعاية الأنبا يوليوس، والأنبا متياس، والأنبا بضابا، أسقف نجع حمادي وتوابعها.

​وتحدث الدكتور أسعد محمد، رئيس قسم التوعية والإعلام البيئي بجهاز شؤون البيئة بقنا، عن المصطلحات البيئية وإعادة التدوير ودورها في حل المشكلات البيئية وآثارها على الموارد الطبيعية "ماء، هواء، تربة، ومسطحات خضراء"، وتقديم عرض أفلام من إنتاج الركن الأخضر بجهاز شؤون البيئة لتوضيح فوائد إعادة التدوير والتشجير، والحث على السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة.

​فيما قدمت ميرنا شحات، مدربة تنمية مهارات حياتية، ورشة عمل "هاند ميد"، من إعادة التدوير بعمل أشكال فنية لغرس مهارات فنية لدى التلاميذ وحب الطبيعة والبيئة والحفاظ عليها بعمل الورود والنباتات، وذلك لتوعية التلاميذ بـ "فن إعادة التدوير".







