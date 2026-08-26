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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القاهرة تستضيف المؤتمر العلمي الإفريقي للرياضة الجامعية القاهرة 2026

دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات
دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات
نهلة الشربيني

تتواصل الاستعدادات لانطلاق دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر المقبل، من خلال برنامج متكامل يجمع المنافسات الرياضية والفعاليات العلمية والثقافية، بما يعكس توجه الدورة نحو تقديم تجربة متكاملة لشباب الجامعات الإفريقية.

ويقام على هامش الدورة، المؤتمر العلمي الإفريقي للرياضة الجامعية القاهرة 2026، وذلك بمقر الجامعة البريطانية في مصر بمدينة الشروق.

ويعد المؤتمر العلمي الإفريقي للرياضة الجامعية أحد أهم مكونات البرنامج المصاحب لفعاليات الدورة، حيث يتضمن وفق آخر تحديث 130 بحثًا، وتتنوع ما بين أبحاث علمية ومقالات علمية وأبحاث أجنبية، بهدف تعزيز دور الجامعات في بناء جسور التواصل بين شباب القارة الإفريقية.

وتشهد دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» مشاركة فعلية تبلغ 2,082 فردًا من 17 دولة و81 جامعة، من بينهم 1,688 طالبًا وطالبة و394 إداريًا وإدارية، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة الإفريقية في الدورة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أن التنوع في المشاركات والأبحاث يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين الباحثين والأكاديميين والمتخصصين، ومناقشة القضايا والتحديات المرتبطة بالرياضة الجامعية، إلى جانب طرح رؤى وأفكار تسهم في تطوير هذا المجال.

وأكد الوزير أن تنظيم المؤتمر ضمن فعاليات «القاهرة 2026» يجسد رؤية مصر في أن تتجاوز الرياضة حدود المنافسات إلى آفاق أوسع من التواصل والتعاون وتبادل الخبرات، موضحًا أن الدورة تمثل منصة إفريقية متكاملة تجمع بين الرياضة والتعليم والبحث العلمي والثقافة، وتتيح لشباب الجامعات من مختلف دول القارة فرصًا حقيقية للتعارف وتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في تعزيز جسور التواصل والتقارب بين الجامعات والشباب الإفريقي، ويدعم أواصر التعاون بين دول القارة في مختلف المجالات.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الرياضي الإفريقي للرياضة الجامعية ونائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، إلى أن الرياضة الجامعية تمثل أحد أهم المسارات التي تجمع شباب القارة الإفريقية، لافتًا إلى أن تنظيم المؤتمر ضمن فعاليات «القاهرة 2026» يعكس تنوع البرنامج بين المنافسات الرياضية والفعاليات العلمية والثقافية بما يسهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز التواصل بين الشعوب، مؤكدًا أن استضافة مصر للدورة تمثل فرصة مهمة لترسيخ قيم التعاون والتنافس الشريف والانتماء للقارة الإفريقية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، أن الجمع بين الفعاليات الرياضية والعلمية والثقافية يسهم في بناء جسور قوية للتواصل بين شباب إفريقيا، ويعزز قيم التعاون والتقارب والانتماء للقارة، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو دعم أواصر التعاون الإفريقي في مختلف المجالات.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المؤتمر يعكس حرص الجامعات على الاضطلاع بدورها في دعم البحث العلمي والمعرفة، بالتوازي مع دورها في إعداد الشباب وتنمية قدراتهم، مؤكدًا أهمية توظيف الرياضة الجامعية كأداة لتعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات الجامعية في مختلف دول القارة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المؤتمر يتضمن تنظيم العديد من الندوات وهي: (الحرم الجامعي الصحي "بناء منطومة حياة متكاملة" – الحوكمة والريادة الإدارية في الرياضة الجامعية – الإعاقة – المنشطات – التسويق – صناعة البطل المثقف – الذكاء الإصطناعي والرياضات الإلكترونية – استراتيجيات اكتشاف المواهب وصناعة النخبة الإفريقية – الرياضة من أجل السلام والتنمية المستدامة – البنية التحتية والمنشأت الجامعية الذكية).

وتأتي الدورة بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة جوهر نبيل، والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية برئاسة الدكتور أشرف صبحي، نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات بإشراف الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

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