ضبط 6000 عبوة مياه غازية داخل مخزن غير مرخص ببنها

شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين القليوبية، حملة رقابية، استهدفت الأنشطة التجارية بناحية إدارة تموين بنها، وذلك في إطار الحملات الرقابية على الأسواق، والتأكد من جودة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين، وكذلك متابعة صلاحية المنتجات الغذائية ومواجهة كل سبل الغش التجاري في الأسواق.

وأوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه أسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح ضد مسؤول مخزن غير مرخص بناحية منية السباع، لحيازته 6000 عبوة مياه غازية مدون عليها بيانات قابلة للمحو، بما يعد غش تجاري ومخالفة للقوانين والقرارات المنظمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وناشدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، المواطنين بضرورة الحرص على شراء المشروبات والسلع من أماكن مرخصة، والتأكد من سلامة العبوة ووضوح البيانات المدونة عليها، وعدم شراء أي منتج تكون بياناته قابلة للمحو أو غير واضحة.