برلماني: التموين تحولت إلى وزارة للمخابز ورغيف العيش.. والعدادات الكودية ظلم للمواطن

أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن وزارة التموين تحولت إلى وزارة للمخابز ورغيف العيش فقط»، مشددًا على خطورة تقديم معلومات غير دقيقة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما قد يترتب عليها من قرارات تمس الوطن والمواطن.

خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن بعض القرارات والسياسات الحكومية تحتاج إلى مراجعة دقيقة، خاصة تلك التي تنعكس بصورة مباشرة على المواطنين وتؤثر في حياتهم اليومية.

انتقد عضو مجلس النواب نظام العدادات الكودية، معتبرًا أن تطبيقه يمثل «ظلمًا بيّنًا» للمواطن، ويرتب عليه تبعات نتيجة أخطاء أو إجراءات حكومية مرتبطة بملف التصالح في مخالفات البناء.

وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على ملف العدادات الكودية، بل يمتد إلى سياسات أخرى، من بينها حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين، معتبرًا أن المواطن لا ينبغي أن يتحمل تبعات أخطاء أو أوجه قصور في الإجراءات الحكومية.

عدم تحميل المواطن أعباء إضافية

وأكد على ضرورة مراجعة هذه السياسات بما يضمن تحقيق العدالة وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة قرارات أو إجراءات حكومية.