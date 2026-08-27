ياسر قورة: حماية حقوق المستثمرين مفتاح جذب الاستثمارات العقارية

أكد المهندس ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، أن السوق العقاري المصري شهد خلال الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا في حجم وقوة المبيعات، بما يعكس استمرار جاذبية القطاع وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.

وقال ياسر قورة، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن حجم مشتريات الأجانب في إمارة دبي خلال عام 2025 اقترب من 180 مليار جنيه، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس حجم الفرص المتاحة في الأسواق العقارية وقدرة القطاع على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وتابع أنه لا بد من العمل بشكل مستمر على تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، مؤكدًا أن المستثمر يجب أن يشعر بأن حقوقه واستثماراته محمية من جانب الدولة، وأن هناك منظومة واضحة تضمن له الاستقرار والأمان الاستثماري.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وأشار إلى أن توفير بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب حماية حقوق المستثمرين وتيسير الإجراءات، يمثل عاملًا أساسيًا لتعزيز تنافسية السوق العقاري المصري وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية