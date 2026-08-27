ياسر قورة : الكسب السريع هدف بعض الدخلاء على مجال التطوير العقاري



أكد المهندس ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية ضبط وتنظيم السوق العقاري، بما يضمن تحقيق التوازن وحماية حقوق جميع الأطراف.

وقال قورة، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن المرحلة الحالية تتطلب معرفة حجم الإتجار والمضاربات الموجودة في السوق العقاري، والعمل على وضع آليات واضحة لضبط حركة السوق والحد من الممارسات التي قد تؤثر على استقراره.

وتابع أن السعي وراء الكسب السريع كان هدفًا لبعض الدخلاء على مجال التطوير العقاري، وهو ما يستدعي مزيدًا من التنظيم والرقابة لضمان وجود مطورين جادين والارتقاء بمستوى القطاع.

تضمن استقرار السوق

وأشار إلى أن ضبط السوق العقاري الأولوية الأهم في الوقت الحالي، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات عملية تضمن استقرار السوق، وتحافظ على حقوق المواطنين والمستثمرين، وتعزز الثقة في القطاع العقاري المصري.