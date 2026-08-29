تسريبات تكشف تصميم هاتف iPhone 20 بزجاج منحني بالكامل وكاميرا خلفية أفقية

كشفت تسريبات تقنية نقلها موقع MacRumors وموقع 9to5Mac عن تفاصيل التصميم الثوري لهاتف "iPhone 20" المرتقب من شركة "آبل" (Apple) لعام 2027 بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق الآيفون، مؤكدة اعتماد هيكل زجاجي منحني بالكامل مع شريط كاميرا خلفية أفقي مستوحى من تقنيات تصنيع هاتف "iPhone Air" فائق النحافة.

تقنيات تصنيع الزجاج المنحني واستلهام معايير iPhone Air

أوضح التقرير، استناداً إلى تسريبات المسرب التقني "Fixed Focus Digital" عبر منصة "ويبو" (Weibo)، أن شركة آبل قامت بتعديل وتطوير معدات وخطوط إنتاج الزجاج المخصصة لهاتف iPhone Air لتصنيع مكونات زجاجية ذات حواف أكثر استدارة وانحناءً لهاتف الذكرى العشرين.

ويسهم هذا التعديل الهندسي في خفض تكاليف الإنتاج الإجمالية وسرعة التصنيع لشركة آبل، مع تحقيق تحسينات جوهرية ملموسة في تقليص سماكة الهيكل ورفع كفاءة منظومة التشتيت الحراري الداخلي للهاتف، مما يسمح بتبريد المعالج ومكونات النظام بكفاءة عالية دون الحاجة لزيادة سمك الجهاز أو وزنه الإجمالي.

تصميم الكاميرا الخلفية الأفقية والشاشة عديمة الحواف

أشار المصدر، بالاستناد إلى تقارير متطابقة أوردها موقع Notebookcheck وموقع Android Authority، إلى أن هاتف iPhone 20 سيتخلى عن التوزيع الرأسي والمربع لوحدات التصوير لصالح شريط كاميرا خلفية أفقي يضم عدستين في جزيرة أفقية بارزة، في توجه تصميمي جديد يعزز الهوية البصرية للأجهزة فائقة النحافة.

كما يلتف الزجاج المنحني بسلاسة حول الحواف الأربع للهاتف ليمنح الشاشة مظهراً متصلاً وخالياً تماماً من الحواف السوداء التقليدية، بالتوازي مع تطوير تقنيات إخفاء مستشعرات بصمة الوجه (Face ID) والكاميرا الأمامية أسفل الشاشة للتخلص النهائي من الفتحات والقطع التفاعلي المعتاد.

الجدول الزمني للإطلاق وخارطة طريق أجهزة آبل حتى 2027

اوضح تقرير موقع 9to5Mac أن هاتف iPhone 20 الاستثنائي مخصص للإطلاق في خريف عام 2027 احتفالاً بمرور عقدين كاملين على طرح أول هاتف آيفون عام 2007، وذلك بعد جدول إطلاقات حافل في ربيع 2027 يشمل هاتف "iPhone 18" الأساسي وهاتف "iPhone 18e" والجيل الثاني من هاتف "iPhone Air 2".

فلسفة التصميم الشامل وإعادة ابتكار الهيكل الزجاجي

ذكرت المصادر التقنية أن التحول نحو هيكل زجاجي موحد منحني الأطراف يعكس رؤية آبل طويلة المدى لتقديم هاتف يبدو كشريحة زجاجية واحدة متصلة بالكامل (Single slab of glass)، مما يعيد تعريف معايير الفخامة والانسيابية في صناعة الهواتف الذكية ويمنح المستخدمين تجربة بصرية مريحة واستثنائية تجمع بين جمال المظهر وقوة الأداء والتحكم المريح بيد واحدة في الاستخدام اليومي المستمر.