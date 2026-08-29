قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خاتم الأنبياء الإيراني لـ نتنياهو: نحن بحاجة للسلاح النووي لوقف جنونكم
انخفاض الحرارة وأجواء متقلبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
من حلم رفع علم مصر إلى مغادرة البعثة| القصة الكاملة لأزمة المصارع محمد مصطفى الشامي.. وماذا قال اللاعب فى رسالته الأخيرة؟
ظهور نادر لـ زوجة محمد حماقي في حفلته بالعلمين الجديدة
بدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات
1500 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. كيف أسجل بمنحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة؟
أمير هشام: بنشرقي "حرامي كورة".. والأهم للأهلي حاليا هو حصد النقاط
ما أسباب ضيق الرزق وكثرة الديون؟.. احذر 10 أفعال شائعة تجلب الفقر
أخبار التوك شو | شقيق أحمد موسى يطمئن جمهوره.. مصطفى بكري يتقدم ببلاغ للنائب العام لهذا السبب .. حسام موافي يحذر من ارتفاع الدهون الثلاثية
أخبار السيارات| أسعار 5 عربيات هاتشباك منها كهربائية وبنزين ..لينكولن تقدم كورسير 2027 بهذا السعر
الأهلي يخوض مباراة ودية أمام دلفي صباح اليوم بعد مواجهة زد
اعملي البطاطس على شكل وردة.. طريقة سهلة ومبتكرة تخطف العين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف تصميم هاتف iPhone 20 بزجاج منحني بالكامل وكاميرا خلفية أفقية

iPhone 20
iPhone 20
احمد الشريف

كشفت تسريبات تقنية نقلها موقع MacRumors وموقع 9to5Mac عن تفاصيل التصميم الثوري لهاتف "iPhone 20" المرتقب من شركة "آبل" (Apple) لعام 2027 بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق الآيفون، مؤكدة اعتماد هيكل زجاجي منحني بالكامل مع شريط كاميرا خلفية أفقي مستوحى من تقنيات تصنيع هاتف "iPhone Air" فائق النحافة.

تقنيات تصنيع الزجاج المنحني واستلهام معايير iPhone Air

أوضح التقرير، استناداً إلى تسريبات المسرب التقني "Fixed Focus Digital" عبر منصة "ويبو" (Weibo)، أن شركة آبل قامت بتعديل وتطوير معدات وخطوط إنتاج الزجاج المخصصة لهاتف iPhone Air لتصنيع مكونات زجاجية ذات حواف أكثر استدارة وانحناءً لهاتف الذكرى العشرين. 

ويسهم هذا التعديل الهندسي في خفض تكاليف الإنتاج الإجمالية وسرعة التصنيع لشركة آبل، مع تحقيق تحسينات جوهرية ملموسة في تقليص سماكة الهيكل ورفع كفاءة منظومة التشتيت الحراري الداخلي للهاتف، مما يسمح بتبريد المعالج ومكونات النظام بكفاءة عالية دون الحاجة لزيادة سمك الجهاز أو وزنه الإجمالي.

تصميم الكاميرا الخلفية الأفقية والشاشة عديمة الحواف

أشار المصدر، بالاستناد إلى تقارير متطابقة أوردها موقع Notebookcheck وموقع Android Authority، إلى أن هاتف iPhone 20 سيتخلى عن التوزيع الرأسي والمربع لوحدات التصوير لصالح شريط كاميرا خلفية أفقي يضم عدستين في جزيرة أفقية بارزة، في توجه تصميمي جديد يعزز الهوية البصرية للأجهزة فائقة النحافة. 

كما يلتف الزجاج المنحني بسلاسة حول الحواف الأربع للهاتف ليمنح الشاشة مظهراً متصلاً وخالياً تماماً من الحواف السوداء التقليدية، بالتوازي مع تطوير تقنيات إخفاء مستشعرات بصمة الوجه (Face ID) والكاميرا الأمامية أسفل الشاشة للتخلص النهائي من الفتحات والقطع التفاعلي المعتاد.

الجدول الزمني للإطلاق وخارطة طريق أجهزة آبل حتى 2027

اوضح تقرير موقع 9to5Mac أن هاتف iPhone 20 الاستثنائي مخصص للإطلاق في خريف عام 2027 احتفالاً بمرور عقدين كاملين على طرح أول هاتف آيفون عام 2007، وذلك بعد جدول إطلاقات حافل في ربيع 2027 يشمل هاتف "iPhone 18" الأساسي وهاتف "iPhone 18e" والجيل الثاني من هاتف "iPhone Air 2".

فلسفة التصميم الشامل وإعادة ابتكار الهيكل الزجاجي

ذكرت المصادر التقنية أن التحول نحو هيكل زجاجي موحد منحني الأطراف يعكس رؤية آبل طويلة المدى لتقديم هاتف يبدو كشريحة زجاجية واحدة متصلة بالكامل (Single slab of glass)، مما يعيد تعريف معايير الفخامة والانسيابية في صناعة الهواتف الذكية ويمنح المستخدمين تجربة بصرية مريحة واستثنائية تجمع بين جمال المظهر وقوة الأداء والتحكم المريح بيد واحدة في الاستخدام اليومي المستمر.

iPhone 20 iPhone آبل Apple

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار علي هذه المناطق

التوقيت الشتوي

الساعة 12 تصبح 11 مساءً.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

تنسيق الجامعات

53.5 % للتربية 64.9% للحقوق وآداب موجه 60.1% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

السيطرة على حريق في مخزنين للخردة بـ رويسات شرم الشيخ

السيطرة على حريق في مخزنين للخردة بـ رويسات شرم الشيخ

المتهم

علاقة عاطفية مع مصرى.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثث سيدتين في الهرم

حالة الطقس

الأرصاد تزف بشري سارة بشأن طقس الأيام القادمة

إنستاباي

يعرف اسمك وبياناتك.. إنستاباي يحذر من حيلة خطيرة لسرقة الحسابات

محافظ بورسعيد السابق ونجله

على أغنية الواد طالع لمين .. محافظ بورسعيد السابق يرقص في حفل زفاف نجله

ترشيحاتنا

المعاش المبكر

وفقا للقانون 148.. الشروط القانونية للخروج المبكر على المعاش

شهر رمضان

متبقي كام يوم؟.. موعد شهر رمضان 2027 فلكياً في مصر| العد التنازلي لأول أيام الصيام

خلل مفاجئ في ماكينة الصراف الآلي

خلل فني يثير الجدل.. ماكينات الصراف الآلي تصرف أموالاً مضاعفة في بني سويف

بالصور

اعملي البطاطس على شكل وردة.. طريقة سهلة ومبتكرة تخطف العين

اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة

التبول المتكرر ليلًا .. ما الوقت المناسب لآخر كوب ماء أو عصير؟.. اشرب رشفات صغيرة عند الشعور بالعطش.. نصائح لتقليل دخول الحمام

شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم.. سر صودا الخبز

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم

هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟.. أعراض حدوث مشكلة في تدفق البول.. هذا النوع من الأشعة يحدد بدقة مواطن الألم

هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟
هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟
هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟

فيديو

جزء من الفيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد