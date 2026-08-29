هل يسرق شحن هاتفك من الكمبيوتر؟.. مفاجآت لا تعرفها عن الشواحن متعددة المنافذ

في عالم تمتلئ فيه الحياة اليومية بالأجهزة الإلكترونية، أصبح مشهد واحد يتكرر في المنازل والمكاتب والسفر هاتف ذكي على وشك نفاد بطاريته، وسماعات لاسلكية تحتاج إلى الشحن، وساعة ذكية تومض محذرة، بينما ينتظر الكمبيوتر المحمول دوره أمام مقبس كهرباء واحد.

الحل يبدو بسيطًا شاحن واحد متعدد المنافذ يمكنه إنقاذ الجميع في الوقت نفسه لكن هنا يظهر السؤال الذي يثير حيرة كثير من المستخدمين هل يؤدي توصيل عدة أجهزة بالشاحن نفسه إلى إبطاء الشحن؟ وهل يمكن أن يحصل هاتفك على طاقة أقل لمجرد أنك قررت شحن جهاز آخر إلى جواره؟

الإجابة ليست بنعم أو لا فالأمر يعتمد على ما يحدث داخل الشاحن نفسه، وكيف يتم توزيع الطاقة بين منافذه، والأهم من ذلك، مقدار الطاقة التي يحتاج إليها كل جهاز.

الرقم الكبير على الشاحن ليس كل القصة

قد يبدو شاحن بقدرة 200 أو حتى 500 واط خيارًا خارقًا للعادة، لكن الرقم المكتوب على العبوة لا يعني أن كل منفذ يستطيع الحصول على هذه القدرة في الوقت نفسه.

وهنا يقع كثير من المستخدمين في الخطأ فالقدرة الإجمالية للشاحن لا تخبرك وحدها بكيفية توزيع الطاقة فقد يكون أحد منافذ USB-C قادرًا على تقديم قدرة مرتفعة، بينما تحصل المنافذ الأخرى على قدرات أقل، خصوصًا عند استخدام أكثر من منفذ في اللحظة نفسها.

لذلك، فإن قراءة الرقم الإجمالي فقط قد تعطي انطباعًا مضللًا عن أداء الشاحن.

عندما يدخل جهاز ثانٍ إلى المعادلة

تخيل أنك توصل الكمبيوتر المحمول بالشاحن، فيحصل على قدر معين من الطاقة ثم تضع هاتفك في منفذ آخر.

في هذه اللحظة يبدأ الشاحن في إعادة توزيع الطاقة وفق تصميمه وقدرات منافذه واحتياجات الأجهزة المتصلة به.

وفي بعض الشواحن، قد يظل أحد المنافذ محتفظًا بقدرته تقريبًا، بينما تنخفض الطاقة المتاحة للمنافذ الأخرى وفي شواحن أخرى، يمكن أن تتغير القدرة التي يحصل عليها أكثر من جهاز بمجرد استخدام منفذ إضافي.

وهذا يعني أن سرعة الشحن قد تتراجع فعلًا في بعض الحالات، لكنها ليست نتيجة حتمية لمجرد توصيل جهازين أو ثلاثة بالشاحن نفسه.

USB Power Delivery التقنية التي تغير قواعد اللعبة

من أهم التقنيات التي ينبغي البحث عنها عند شراء شاحن متعدد المنافذ تقنية USB Power Delivery (USB PD).

هذه التقنية مصممة للسماح للشاحن والجهاز المتصل به بالتفاوض على مقدار الطاقة المناسب، بدلًا من إرسال طاقة ثابتة بشكل عشوائي.

ويمكن لمعيار USB PD دعم قدرات شحن تصل نظريًا إلى 240 واط، مع إمكانية تنظيم الجهد والتيار بما يتناسب مع احتياجات الجهاز.

لكن وجود USB PD لا يعني أن كل جهاز سيحصل تلقائيًا على أقصى سرعة ممكنة.

فبعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة، على سبيل المثال، قد تحتاج إلى قدرة تتجاوز 200 واط عند استخدام شواحنها الأصلية، وبالتالي قد تعمل بقدرة أقل عند الاعتماد على USB PD.

شحن سريع لكن ليس بالسرعة التي تتوقعها

المفاجأة الأخرى تظهر مع الهواتف التي تستخدم تقنيات شحن سريع خاصة بالشركة المصنعة.

فبعض الأجهزة تعتمد على أنظمة شحن مملوكة للشركة، مثل SuperVOOC وغيرها من التقنيات المشابهة.

وعندما تستخدم شاحنًا لا يدعم التقنية المطلوبة بشكل كامل، قد يظل الهاتف يشحن بصورة طبيعية، لكن بسرعة أقل من السرعة القصوى التي يوفرها الشاحن الأصلي.

لذلك، لا يكفي أن يكون الشاحن قويًا من الناحية النظرية؛ فالتوافق بين الشاحن والجهاز عنصر أساسي في تحديد سرعة الشحن الفعلية.

شاحن بـ500 واط هل تحصل عليها كلها؟

ليس بالضرورة فبعض الشواحن الحديثة تعلن عن قدرة إجمالية ضخمة تصل إلى 500 واط، لكن هذه الطاقة موزعة بين منافذ مختلفة وفق سيناريوهات استخدام محددة.

وقد يكون أحد منافذ USB-C قادرًا على توفير ما يصل إلى 240 واط، بينما تحصل المنافذ الأخرى على قدرات مختلفة وعند توصيل أجهزة إضافية، قد يتغير توزيع الطاقة مرة أخرى.

بمعنى آخر، 500 واط لا تعني 500 واط لكل منفذ.

ولهذا السبب، فإن جدول توزيع الطاقة الموجود في مواصفات الشاحن ربما يكون أهم من الرقم الكبير المطبوع على واجهته.

كيف تعرف أن الشاحن مناسب لأجهزتك؟

قبل شراء شاحن متعدد المنافذ، لا تنظر فقط إلى قدرته الإجمالية، بل ابدأ بالسؤال كم جهازًا أريد شحنه في الوقت نفسه؟

بعد ذلك، تعرف على الحد الأقصى للطاقة التي يحتاج إليها كل جهاز، ثم قارن هذه الأرقام بقدرات المنافذ وجدول توزيع الطاقة في الشاحن.

ومن المهم أيضًا التأكد من:

قدرة كل منفذ على حدة القدرة التي يقدمها الشاحن عند استخدام منفذين أو أكثر.

دعم تقنية USB PD توافق الشاحن مع تقنيات الشحن السريع التي يستخدمها هاتفك.

نوع المنافذ المتاحة، خصوصًا USB-C قدرة الشاحن الإجمالية الفعلية، وليس الرقم التسويقي وحده.