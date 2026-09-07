قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاء 85% من المرحلة الأولى.. موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع وعدد المحطات
تعرف على أعلى سعر دولار اليوم
موجة حر شديدة وارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.. الأرصاد تحذر من طقس غد
تصعيد إسرائيلي في غزة والضفة.. 5 شهداء برصاص مستوطنين وقوات الاحتلال
الزمالك: نحتاج 6 ملايين دولار لإنهاء أزمة القضايا الدولية
أمين صندوق الزمالك: الأهلي من الأندية التي تقدم عقودا غير صحيحة بالقيمة المالية للاعبين
بريطانيا تعترض قاربا يقل 140 مهاجرا في بحر المانش
فليك: برشلونة لا يزال بحاجة إلى مهاجم بمواصفات واضحة
شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين إعادة جثمانه إلى مصر
ترامب: صادرات النفط الإيرانية انخفضت إلى الصفر
ضبط 600 لتر ألبان فاسدة و250 كيلو زبدة مجهولة المصدر في الفيوم
هتوصل لـ 40 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق | وهذا موعد الانخفاض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل البيض ضار بصحة القلب؟.. طبيب يكشف عن مفاجأة

البيض
البيض
هاجر هانئ

لطالما ارتبط البيض بسمعة مثيرة للجدل في مجال صحة القلب؛ إذ يخشى الكثيرون -نظراً لاحتواء صفار البيض على الكوليسترول الغذائي- أن يؤدي تناوله بانتظام إلى رفع مستويات الكوليسترول في الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن هذه العلاقة أكثر تعقيداً مما كان يُعتقد سابقاً.

وفي هذا السياق، سلط الدكتور سودير كومار، استشاري أول طب الأعصاب في مستشفيات "أبولو" (Apollo Hospitals)، الضوء على نتائج دراسة عالمية واسعة النطاق حللت بيانات امتدت لـ 28 عاماً وشملت 185 دولة.

 وأوضح الدكتور كومار أن التحليل كشف عن وجود علاقة عكسية بين استهلاك البيض وكل من معدلات الإصابة بمرض القلب الإقفاري (IHD) ومعدلات الوفيات الناجمة عنه. وقد كتب عبر منصة "إكس" (X) قائلاً: "حللت دراسة عالمية كبرى بيانات تعود لـ 28 عاماً وشملت 185 دولة، وكشفت عن علاقة عكسية ملحوظة بين استهلاك البيض وبين كل من معدلات الإصابة بمرض القلب الإقفاري والوفيات الناجمة عنه. وببساطة، ارتبط ارتفاع معدلات استهلاك البيض بين السكان بانخفاض في حالات النوبات القلبية ومعدلات الوفيات المرتبطة بأمراض القلب".

ببساطة، ارتبطت المجموعات السكانية التي تستهلك كميات أكبر من البيض بانخفاض حالات الإصابة بأمراض القلب الإقفارية وتراجع معدلات الوفاة الناجمة عنها. ومع ذلك، فإن وجود علاقة ارتباط بين عاملين لا يثبت بحد ذاته أن تناول البيض يقي مباشرة من النوبات القلبية.

هل يؤدي تناول البيض إلى رفع مستوى الكوليسترول؟


تنبع المخاوف التقليدية المتعلقة بالبيض من محتواه من الكوليسترول؛ إلا أن الكوليسترول الموجود في الغذاء لا يؤثر على مستويات الكوليسترول في الدم بالطريقة نفسها لدى جميع الأشخاص.

وأشار الدكتور كومار إلى أن الكوليسترول الغذائي -بالنسبة لمعظم الأشخاص- له تأثير محدود نسبياً على مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم. كما أن الأنماط الغذائية العامة، واستهلاك الدهون المشبعة، والعوامل الوراثية، وعوامل نمط الحياة الأخرى، يمكن أن تؤثر أيضاً على مستويات الكوليسترول ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وأضاف قائلاً: "لا توجد علاقة طردية مباشرة بين الكوليسترول الغذائي والكوليسترول في الدم؛ فبالنسبة لمعظم الأشخاص، يكون تأثير الكوليسترول الغذائي ضئيلاً على مستويات الكوليسترول الضار (LDL). ويُعد البيض مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية؛ إذ يوفر بروتيناً عالي الجودة، ومادتي اللوتين والزياكسانثين، وفيتامينات سهلة الامتصاص تدعم صحة الأوعية الدموية وآليات الدفاع المضادة للأكسدة في الجسم".

ووفقاً للدكتور كومار، تشير الدراسات الاستباقية الحديثة والتحليلات الشاملة (التي تجمع نتائج دراسات متعددة) عموماً إلى أن الاستهلاك المعتدل للبيض -بمعدل يصل إلى بيضة واحدة يومياً تقريباً- لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى البالغين الأصحاء.

قد يقدم البيض فوائد تتجاوز مجرد صحة القلب


لا يقتصر دور البيض على كونه مصدراً للبروتين فحسب، بل هناك العديد من الفوائد الغذائية المحتملة لإدراجه في النظام الغذائي؛ فالبيض غني بشكل خاص بمادة "الكولين"، وهي عنصر غذائي أساسي يساهم في إنتاج "الأسيتيل كولين"، وهو ناقل عصبي مهم للذاكرة ووظائف عصبية أخرى.

كما يحتوي صفار البيض على مضادات الأكسدة المعروفة باسم "اللوتين" و"الزياكسانثين"، والمرتبطة بصحة العين؛ إذ تساعد هذه المركبات في حماية العينين من الإجهاد التأكسدي وتساهم في الأداء الطبيعي لشبكية العين. وعلاوة على ذلك، يوفر البيض الأحماض الأمينية اللازمة لإنتاج بروتينات مثل "الكيراتين"، الذي يُعد عنصراً مهماً لصحة الشعر والجلد والأظافر.

إذن، هل ينبغي عليك التوقف عن تناول البيض؟


بالنسبة لمعظم البالغين الأصحاء، لا داعي لاستبعاد البيض تلقائياً لمجرد المخاوف المتعلقة بأمراض القلب؛ فالعبرة تكمن في الصورة الشاملة للنظام الغذائي. إذ ينبغي أن يشتمل النظام الغذائي المفيد للقلب على وفرة من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وغيرها من الأغذية التي خضعت لأدنى قدر من المعالجة، مع الحد في المقابل من تناول الدهون المشبعة والدهون المتحولة والصوديوم والأغذية فائقة المعالجة.

كما أن طريقة تحضير البيض تلعب دوراً مهماً؛ فالبيضة المطهوة مع الخضروات وبأقل قدر من الدهون المشبعة المضافة تختلف من الناحية الغذائية عن وجبة بيض مصحوبة بكميات كبيرة من اللحوم المصنعة أو الزبدة أو الكربوهيدرات المكررة.

وفي الختام، يمكن أن يشكل البيض جزءاً من نظام غذائي متوازن وصحي للقلب لدى الكثير من الأشخاص؛ إذ تدحض الأدلة الحديثة فكرة أن الكوليسترول الموجود في البيض يؤدي حتماً إلى انسداد الشرايين أو الإصابة بالنوبات القلبية. ومع ذلك، يجب دائماً مراعاة الظروف الصحية الفردية وأنماط الغذاء العامة.

البيض أمراض القلب مرض القلب النوبات القلبية الكوليسترول الدهون المشبعة الأوعية الدموية صحة القلب النظام الغذائي المكسرات انسداد الشرايين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

لقطات من الحادث

مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة

الطقس

هل انتهى الصيف؟.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة وعودة الأجواء الخريفية

الطماطم

الطماطم هتغلى تاني؟.. مفاجأة بشأن سعر الكيلو خلال الأيام المقبلة

عمر كمال عبد الواحد

أزمة القميص تعود للواجهة.. ماذا قال عمر كمال؟.. وكيف رد الأهلي على روايته؟

الدكتور تامر شوقي

من الإبتدائي للبكالوريا.. تغييرات جديدة يشهدها العام الدراسي 2027 بمختلف الصفوف

موعد اول اجازة رسمية مقبلة

هل توجد إجازة رسمية في سبتمبر؟.. موعد العطلة المقبلة

حجز شقق الايجار التمليكي2026

جهز ورقك فوراً.. شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026 والمستندات المطلوبة

ترشيحاتنا

فيفي عبده

بعد تعرض فيفي عبده للكسر.. كل ما تود معرفته عن إصابتها

تطهير الجسم

بتطلع الميكروبات والبكتيريا من الجسم.. عشبة رخيصة تمتلك فوائد مذهلة

البروتين

اعرف كمية البروتين اليومية المناسبة لمختلف الأعمار

بالصور

أفكار لانش بوكس.. أكلات صحية للأطفال في المدارس

افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس
افكار لانش بوكس

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد