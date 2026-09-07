هل البيض ضار بصحة القلب؟.. طبيب يكشف عن مفاجأة

لطالما ارتبط البيض بسمعة مثيرة للجدل في مجال صحة القلب؛ إذ يخشى الكثيرون -نظراً لاحتواء صفار البيض على الكوليسترول الغذائي- أن يؤدي تناوله بانتظام إلى رفع مستويات الكوليسترول في الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن هذه العلاقة أكثر تعقيداً مما كان يُعتقد سابقاً.

وفي هذا السياق، سلط الدكتور سودير كومار، استشاري أول طب الأعصاب في مستشفيات "أبولو" (Apollo Hospitals)، الضوء على نتائج دراسة عالمية واسعة النطاق حللت بيانات امتدت لـ 28 عاماً وشملت 185 دولة.

وأوضح الدكتور كومار أن التحليل كشف عن وجود علاقة عكسية بين استهلاك البيض وكل من معدلات الإصابة بمرض القلب الإقفاري (IHD) ومعدلات الوفيات الناجمة عنه. وقد كتب عبر منصة "إكس" (X) قائلاً: "حللت دراسة عالمية كبرى بيانات تعود لـ 28 عاماً وشملت 185 دولة، وكشفت عن علاقة عكسية ملحوظة بين استهلاك البيض وبين كل من معدلات الإصابة بمرض القلب الإقفاري والوفيات الناجمة عنه. وببساطة، ارتبط ارتفاع معدلات استهلاك البيض بين السكان بانخفاض في حالات النوبات القلبية ومعدلات الوفيات المرتبطة بأمراض القلب".

ببساطة، ارتبطت المجموعات السكانية التي تستهلك كميات أكبر من البيض بانخفاض حالات الإصابة بأمراض القلب الإقفارية وتراجع معدلات الوفاة الناجمة عنها. ومع ذلك، فإن وجود علاقة ارتباط بين عاملين لا يثبت بحد ذاته أن تناول البيض يقي مباشرة من النوبات القلبية.

هل يؤدي تناول البيض إلى رفع مستوى الكوليسترول؟



تنبع المخاوف التقليدية المتعلقة بالبيض من محتواه من الكوليسترول؛ إلا أن الكوليسترول الموجود في الغذاء لا يؤثر على مستويات الكوليسترول في الدم بالطريقة نفسها لدى جميع الأشخاص.

وأشار الدكتور كومار إلى أن الكوليسترول الغذائي -بالنسبة لمعظم الأشخاص- له تأثير محدود نسبياً على مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم. كما أن الأنماط الغذائية العامة، واستهلاك الدهون المشبعة، والعوامل الوراثية، وعوامل نمط الحياة الأخرى، يمكن أن تؤثر أيضاً على مستويات الكوليسترول ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وأضاف قائلاً: "لا توجد علاقة طردية مباشرة بين الكوليسترول الغذائي والكوليسترول في الدم؛ فبالنسبة لمعظم الأشخاص، يكون تأثير الكوليسترول الغذائي ضئيلاً على مستويات الكوليسترول الضار (LDL). ويُعد البيض مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية؛ إذ يوفر بروتيناً عالي الجودة، ومادتي اللوتين والزياكسانثين، وفيتامينات سهلة الامتصاص تدعم صحة الأوعية الدموية وآليات الدفاع المضادة للأكسدة في الجسم".

ووفقاً للدكتور كومار، تشير الدراسات الاستباقية الحديثة والتحليلات الشاملة (التي تجمع نتائج دراسات متعددة) عموماً إلى أن الاستهلاك المعتدل للبيض -بمعدل يصل إلى بيضة واحدة يومياً تقريباً- لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى البالغين الأصحاء.

قد يقدم البيض فوائد تتجاوز مجرد صحة القلب



لا يقتصر دور البيض على كونه مصدراً للبروتين فحسب، بل هناك العديد من الفوائد الغذائية المحتملة لإدراجه في النظام الغذائي؛ فالبيض غني بشكل خاص بمادة "الكولين"، وهي عنصر غذائي أساسي يساهم في إنتاج "الأسيتيل كولين"، وهو ناقل عصبي مهم للذاكرة ووظائف عصبية أخرى.

كما يحتوي صفار البيض على مضادات الأكسدة المعروفة باسم "اللوتين" و"الزياكسانثين"، والمرتبطة بصحة العين؛ إذ تساعد هذه المركبات في حماية العينين من الإجهاد التأكسدي وتساهم في الأداء الطبيعي لشبكية العين. وعلاوة على ذلك، يوفر البيض الأحماض الأمينية اللازمة لإنتاج بروتينات مثل "الكيراتين"، الذي يُعد عنصراً مهماً لصحة الشعر والجلد والأظافر.

إذن، هل ينبغي عليك التوقف عن تناول البيض؟



بالنسبة لمعظم البالغين الأصحاء، لا داعي لاستبعاد البيض تلقائياً لمجرد المخاوف المتعلقة بأمراض القلب؛ فالعبرة تكمن في الصورة الشاملة للنظام الغذائي. إذ ينبغي أن يشتمل النظام الغذائي المفيد للقلب على وفرة من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وغيرها من الأغذية التي خضعت لأدنى قدر من المعالجة، مع الحد في المقابل من تناول الدهون المشبعة والدهون المتحولة والصوديوم والأغذية فائقة المعالجة.

كما أن طريقة تحضير البيض تلعب دوراً مهماً؛ فالبيضة المطهوة مع الخضروات وبأقل قدر من الدهون المشبعة المضافة تختلف من الناحية الغذائية عن وجبة بيض مصحوبة بكميات كبيرة من اللحوم المصنعة أو الزبدة أو الكربوهيدرات المكررة.

وفي الختام، يمكن أن يشكل البيض جزءاً من نظام غذائي متوازن وصحي للقلب لدى الكثير من الأشخاص؛ إذ تدحض الأدلة الحديثة فكرة أن الكوليسترول الموجود في البيض يؤدي حتماً إلى انسداد الشرايين أو الإصابة بالنوبات القلبية. ومع ذلك، يجب دائماً مراعاة الظروف الصحية الفردية وأنماط الغذاء العامة.