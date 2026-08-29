أخبار التكنولوجيا | تسريب يكشف رواتب موظفي مايكروسوفت.. آيفون 18 برو يتفوق على iPhone Ultra في 4 مزايا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

آبل تستعد لحدث استثنائي.. ماذا ستكشف في 9 سبتمبر؟



أعلنت شركة آبل أنها ستعقد فعالية خاصة يوم الأربعاء 9 سبتمبر، في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، وسط توقعات واسعة بأن تكشف الشركة خلال الحدث عن مجموعة من المنتجات الجديدة، أبرزها iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، إلى جانب أول هاتف آيفون قابل للطي في تاريخ الشركة.

كشفت بيانات داخلية مسربة في شركة مايكروسوفت عن تفاصيل رواتب ومكافآت مئات الموظفين، بعد تداول جدول بيانات يضم نحو 600 إفادة عبر الإنترنت، في خطوة نادرة أتاحت نظرة على مستويات الأجور داخل واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

تستعد آبل للكشف عن هواتف آيفون الرائدة الجديدة، وعلى رأسها آيفون 18 برو وiPhone Ultra القابل للطي، ورغم أن السعر قد يكون أحد أبرز نقاط التفوق لصالح طراز Pro، فإن هناك مجموعة من المزايا الأخرى التي قد تجعل iPhone 18 Pro خيارا أفضل من الطراز Ultra الأعلى سعرا.

أعلنت شركة Operation Bluebird، وهي شركة ناشئة مقرها ولاية فرجينيا الأمريكية، إطلاق شبكتها الاجتماعية الجديدة Twitter.now، في خطوة تسعى من خلالها إلى إعادة إحياء اسم “تويتر” وشعاره القديم، اللذين تزعم الشركة أن إيلون ماسك تخلى عنهما بعد استحواذه على المنصة وتغيير اسمها إلى “إكس”.

أطلقت شركة HMD هاتفا جديدا يستهدف الآباء الذين يرغبون في إبقاء أطفالهم على اتصال بالعائلة، دون منحهم هاتفا ذكيا قد يتحول إلى مصدر دائم للتشتت.

أعلنت شركة شاومي رسميا إطلاق هاتفها الجديد Redmi Note 17 Pro Max 5G، الذي يأتي بأكبر سعة بطارية تضعها الشركة حتى الآن في أحد هواتفها الذكية، حيث تبلغ 10000 مللي أمبير وتعتمد على تقنية السيليكون-كربون.