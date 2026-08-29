قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية في 9 مراكز على مستوى الجمهورية
شقق الإيجار التمليكي 2026 .. موعد الطرح وشروط الحجز
ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية في أحدث ظهور لها
مينفعش | أول تعليق لـ تامر عاشور على فصل جرسون الفندق بسبب أغنية
إضافة ماكينات جديدة في الدقي لجمع الزجاجات البلاستيكية.. وخطة للتوسع بالجيزة
خبراء يحذرون من مخاطر انهيار الأنهار الجليدية في جبال الألب بعد فيضانات نيبال
كم يبلغ حجم الاستثمارات في قطاع البترول؟ .. أستاذ هندسة طاقة يجيب
بعد مواجهة نيوكاسل.. ماذا ينتظر مرموش في مشوار توتنهام المقبل؟
متى تتحول فترة الاختبار إلى عقد عمل دائم؟ قانون العمل الجديد يحدد الضوابط
ارتفاع الموج 3 متر | مرسى مطروح تغلق جميع شواطئ المدينة لخطورة البحر
بعد ساعات من بدء التعاملات | تفاصيل عيار 21 الآن
الأرصاد تحذر قائدي السيارات والمصطافين : رياح تصل إلى 70 كم وارتفاع الأمواج إلى 4.5 متر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | تسريب يكشف رواتب موظفي مايكروسوفت.. آيفون 18 برو يتفوق على iPhone Ultra في 4 مزايا

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

آبل تستعد لحدث استثنائي.. ماذا ستكشف في 9 سبتمبر؟
 

أعلنت شركة آبل أنها ستعقد فعالية خاصة يوم الأربعاء 9 سبتمبر، في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، وسط توقعات واسعة بأن تكشف الشركة خلال الحدث عن مجموعة من المنتجات الجديدة، أبرزها iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، إلى جانب أول هاتف آيفون قابل للطي في تاريخ الشركة.


مكافآت ضخمة للعاملين بالذكاء الاصطناعي.. تسريب يكشف رواتب موظفي مايكروسوفت

 

كشفت بيانات داخلية مسربة في شركة مايكروسوفت عن تفاصيل رواتب ومكافآت مئات الموظفين، بعد تداول جدول بيانات يضم نحو 600 إفادة عبر الإنترنت، في خطوة نادرة أتاحت نظرة على مستويات الأجور داخل واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.


رغم فارق السعر.. آيفون 18 برو يتفوق على iPhone Ultra في 4 مزايا
 

تستعد آبل للكشف عن هواتف آيفون الرائدة الجديدة، وعلى رأسها آيفون 18 برو وiPhone Ultra القابل للطي، ورغم أن السعر قد يكون أحد أبرز نقاط التفوق لصالح طراز Pro، فإن هناك مجموعة من المزايا الأخرى التي قد تجعل iPhone 18 Pro خيارا أفضل من الطراز Ultra الأعلى سعرا.


تويتر يعود من جديد.. شركة ناشئة تطلق Twitter.now رغم النزاع مع إيلون ماسك
 

أعلنت شركة Operation Bluebird، وهي شركة ناشئة مقرها ولاية فرجينيا الأمريكية، إطلاق شبكتها الاجتماعية الجديدة Twitter.now، في خطوة تسعى من خلالها إلى إعادة إحياء اسم “تويتر” وشعاره القديم، اللذين تزعم الشركة أن إيلون ماسك تخلى عنهما بعد استحواذه على المنصة وتغيير اسمها إلى “إكس”.

للاستخدام المدرسي وبإشراف الوالدين.. HMD تطلق هاتفا للأطفال بلا ألعاب أو إنترنت

أطلقت شركة HMD هاتفا جديدا يستهدف الآباء الذين يرغبون في إبقاء أطفالهم على اتصال بالعائلة، دون منحهم هاتفا ذكيا قد يتحول إلى مصدر دائم للتشتت.

شحنة واحدة تكفي 3 أيام.. شاومي تكشف عن هاتف ببطارية استثنائية

 

أعلنت شركة شاومي رسميا إطلاق هاتفها الجديد Redmi Note 17 Pro Max 5G، الذي يأتي بأكبر سعة بطارية تضعها الشركة حتى الآن في أحد هواتفها الذكية، حيث تبلغ 10000 مللي أمبير وتعتمد على تقنية السيليكون-كربون.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

العودة إلى التوقيت الشتوي

قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

الحاج محمود عبدالحميد

بعد احتفالات المولد النبوي.. رحيل أقدم صانع حلوى بطهطا في سوهاج

صلاح

محمد علي خير لـ محمد صلاح: قرارك بشأن طرابزون غير موفق.. الحق نفسك

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

صورة ارشيفية

الكاميرات فضحته.. .. أغرب نهاية لـ حرامي في الأقصر قبل القبض عليه

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

ابعت 8500 كاش.. اختراق حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بمحامي في سوهاج

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يكلف أملاك الدولة بالفحص الفوري لشكاوى وطلبات المواطنين

جهود متنوعة

محافظ أسوان يتابع انطلاق المرحلة الأولى من الموجة 30 لإزالة التعديات

بالصور

مع انتشار حمى كسار العظام في فلوريدا .. كيف تحمي نفسك من مرض البعوضة

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

فستان لافت.. جومانا مراد تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بالشورت.. نيرمين الفقي تخطف أنظار متابعيها بهذه الإطلالة

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

مع اقتراب العودة للمدارس.. ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟ دراسة توضح تأثيرها

ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟
ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟
ماذا يحدث للطفل عند تخطي وجبة الإفطار؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد