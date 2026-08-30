قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة الألمانية تعتزم فرض عقوبات على روسيا
استعدادات لتقليل فاتورة الاستيراد.. تفاصيل التعاون الدولي الجديد لقطاع الزراعة
دون تغيير.. آخر تحديث لأغلى عيار ذهب الآن
كيا تقدم PV5 موديل 2026 بمحركات كهربائية.. صور
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 6 مسيرات كانت متجهة نحو موسكو
كريم شحاتة عن شكوى زد ضد حكم مباراة الأهلي: قال لوائل جمعة خرجوا علي محمود
كيفية تحصين النفس من الفتن والشهوات.. اعرف الطريقة الشرعية
أكسيوس: مقترح بقمة ثلاثية تجمع بين ترامب وبوتين وزيلنسكي
جوجل تعزز خصوصية Android 17 بتقنية ECH لحجب نشاط التصفح عن مزودي الإنترنت
200 سيارة روبوتية في 2026‏.. موسكو توسع تجارب التاكسي ذاتي القيادة
مصطفى محمد يقترب من حسم وجهته الجديدة بعد اتفاقه مع كونيا سبور
كارثة نيبال .. نحو 700 قتيل وآلاف المفقودين بينهم أجانب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لن تصدق.. ما هو تأثير تناول التمر على سكر الدم؟

التمر
التمر
نهى هجرس

التمر حلو المذاق بطبيعته، سهل الحمل، ومليء بالعناصر الغذائية، مما قد يفسر سبب كونه محور ادعاء صحي بسيط: تناول ثلاث حبات كل صباح لتحسين الهضم والصحة الأيضية

كما أن هناك بعض الأسس العلمية وراء هذه الفكرة، يحتوي التمر على الألياف ومغذيات أخرى تدعم عملية الهضم، وتوفر الطاقة، وتساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، ولكن لا يوجد عدد محدد أو وقت مثالي لتناول التمر.

كما يوفر التمر أليافًا غير قابلة للذوبان لصحة الجهاز الهضمي تحتوي التمور على كمية مذهلة من العناصر الغذائية رغم صغر حجمها، ويعود جزء كبير من فوائدها المحتملة إلى مزيجها من الألياف والكربوهيدرات والمعادن والمركبات النباتية، التي قد تدعم عملية الهضم بعدة طرق.

يحتوي التمر على الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان - حوالي 5 غرامات إجمالاً في ثلاث حبات من تمر المجدول فقط

يساعد التمر على دعم مستويات السكر الصحية في الدم

قد يُساعد التمر أيضًا في تنظيم مستوى السكر في الدم ، فرغم أن التمر غنيٌّ بالسكريات بطبيعته، إلا أن أليافه تُبطئ امتصاصها في مجرى الدم، وهذا بدوره يُؤدي إلى ارتفاع تدريجي في مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام، بدلًا من ارتفاعه المفاجئ، وفقًا لدي لورينزو.

كما وجدت الأبحاث التي أجريت على مرضى السكري من النوع الثاني أن تناول التمر باعتدال لا يبدو أنه يؤدي إلى تفاقم مستوى السكر في الدم أثناء الصيام أو مستوى الهيموجلوبين السكري (HbA1c). 

يُعدّ التمر مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية التي تدعم عملية التمثيل الغذائي، فهو غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان يساعدان الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام، كما أن البوتاسيوم يساعد الجسم على هضم الكربوهيدرات واستخدامها، بينما يساهم المغنيسيوم في إنتاج الطاقة وتنظيم مستوى السكر في الدم
 

المصدر verywellhealth 

التمر فوائد التمر تأثير التمر على السكر المغنيسيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة رسميًا يوم جمعة.. انطلاق التوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

سعر الذهب

نزل 2500 جنيه| خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

السفير حداد الجوهري

العثور عليه في مكة.. الخارجية: إنهاء إجراءات عودة المصري عمر أبو السعود إلى القاهرة| خاص

ايتن عامر

الفاتورة صدمت الجميع.. أيتن عامر تثير الجدل بسؤال عن مديونيات شركة الكهرباء

اللانش بوكس

بتجيب المرض الخبيث .. هذه الأنواع من اللانش بوكس تسبب السرطان | خاص

أرشيفية

«حكم بالحبس 3 سنوات».. تفاصيل القبض على لاعب مودرن سبورت بمطار سفنكس

سعر الذهب

نزل 1120 جنيها.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

الزمالك

إصابة عضلية تبعد مهاجم الزمالك عن مباراة منتخب السويس بتروجيت بالدوري

بالصور

إطلالة صيفية.. هند صبري تستعرض رشاقتها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

200 سيارة روبوتية في 2026‏.. موسكو توسع تجارب التاكسي ذاتي القيادة

التاكسي ذاتي القيادة
التاكسي ذاتي القيادة
التاكسي ذاتي القيادة

رامي صبري يختتم صيف 2026 بحفل تاريخي في المسرح الروماني.. صور

حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري

فستان لافت.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

فيديو

الإعلامي أحمد موسى

في فترة النقاهة.. نشأت الديهي يطمئن الجمهور على صحة أحمد موسى

السيارة Olinia Uno

المكسيك تدخل سباق السيارات الكهربائية.. Olinia Uno بسعر يبدأ من 150 ألف بيزو

أحمد علي الحجار مع تقى الجيزاوي

أحمد علي الحجار: والدي مساعدنيش في بدايتي.. وبدأت أغني من وأنا عندي 3 سنين |فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| نسيطر على المضيق .. ماذا قالت إيران اليوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد