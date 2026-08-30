لن تصدق.. ما هو تأثير تناول التمر على سكر الدم؟

التمر حلو المذاق بطبيعته، سهل الحمل، ومليء بالعناصر الغذائية، مما قد يفسر سبب كونه محور ادعاء صحي بسيط: تناول ثلاث حبات كل صباح لتحسين الهضم والصحة الأيضية

كما أن هناك بعض الأسس العلمية وراء هذه الفكرة، يحتوي التمر على الألياف ومغذيات أخرى تدعم عملية الهضم، وتوفر الطاقة، وتساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، ولكن لا يوجد عدد محدد أو وقت مثالي لتناول التمر.

كما يوفر التمر أليافًا غير قابلة للذوبان لصحة الجهاز الهضمي تحتوي التمور على كمية مذهلة من العناصر الغذائية رغم صغر حجمها، ويعود جزء كبير من فوائدها المحتملة إلى مزيجها من الألياف والكربوهيدرات والمعادن والمركبات النباتية، التي قد تدعم عملية الهضم بعدة طرق.

يحتوي التمر على الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان - حوالي 5 غرامات إجمالاً في ثلاث حبات من تمر المجدول فقط

يساعد التمر على دعم مستويات السكر الصحية في الدم

قد يُساعد التمر أيضًا في تنظيم مستوى السكر في الدم ، فرغم أن التمر غنيٌّ بالسكريات بطبيعته، إلا أن أليافه تُبطئ امتصاصها في مجرى الدم، وهذا بدوره يُؤدي إلى ارتفاع تدريجي في مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام، بدلًا من ارتفاعه المفاجئ، وفقًا لدي لورينزو.

كما وجدت الأبحاث التي أجريت على مرضى السكري من النوع الثاني أن تناول التمر باعتدال لا يبدو أنه يؤدي إلى تفاقم مستوى السكر في الدم أثناء الصيام أو مستوى الهيموجلوبين السكري (HbA1c).

يُعدّ التمر مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية التي تدعم عملية التمثيل الغذائي، فهو غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان يساعدان الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام، كما أن البوتاسيوم يساعد الجسم على هضم الكربوهيدرات واستخدامها، بينما يساهم المغنيسيوم في إنتاج الطاقة وتنظيم مستوى السكر في الدم



المصدر verywellhealth