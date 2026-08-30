آية عبد الله تتألق في حفلها بدار الأوبرا المصرية وتحيي روائع التراث

أحيت الفنانة آية عبد الله حفلاً غنائياً مميزاً على خشبة دار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الجمهور، في ليلة طربية استثنائية قدمت خلالها مجموعة من أشهر الأغنيات التي ارتبطت بوجدان الجمهور المصري والعربي، وذلك بقيادة فرقتها الموسيقية.

وظهرت آية عبد الله خلال الحفل في حالة فنية مميزة، حيث حرصت على تقديم برنامج غنائي متنوع جمع بين الطرب الأصيل والأغنيات التي تحمل قيمة فنية كبيرة، إلى جانب مجموعة من الأعمال التي أعادت من خلالها تقديم التراث المصري بصورة تتناسب مع روح الحفل وتفاعل الجمهور.

وقدمت آية عبد الله خلال الحفل عدداً من الأغنيات الشهيرة، من بينها زي العسل، واسمعوني، وسواح، وعيون القلب، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين حرصوا على مشاركة الفنانة الغناء والتصفيق مع كل أغنية.

كما قدمت آية عبد الله ميدلي طربيات ضم مجموعة من الأغنيات المميزة، لتواصل بعدها برنامجها الغنائي بتقديم أغنيات بتناديني تاني ليه، واللي تعبنا سنين في هواه، ومن حبي فيك يا جاري، والحب اللي كان، وبهيه، وعلى رمش عيونها، وبعيد عنك.

ونجحت الفنانة في تقديم هذه الأعمال بروح خاصة، مستندة إلى إحساسها في الأداء وقدرتها على الانتقال بين الألوان الغنائية المختلفة، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل واضح طوال فقرات الحفل.

وحرصت آية عبد الله على أن يكون للتراث المصري حضور بارز خلال الأمسية، حيث أعادت تقديم عدد من روائع الغناء المصري التي تمثل جزءاً مهماً من تاريخ الموسيقى العربية، مؤكدة أهمية الحفاظ على هذه الأعمال وإعادة تقديمها للأجيال الجديدة.

وجاء اختيار الأغنيات ليعكس اهتمام آية عبد الله بالطرب الأصيل، ورغبتها في تقديم أعمال ذات قيمة فنية وجماهيرية، خاصة أن هذه الأغنيات ما زالت تحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور رغم مرور سنوات طويلة على تقديمها للمرة الأولى.

وشهد الحفل حضور مستشارها الإعلامي عصام ميلاد نصرالله

وأعربت آية عبد الله عقب الحفل عن سعادتها الكبيرة بالحضور الجماهيري والتفاعل الذي لمسته من جمهور دار الأوبرا المصرية، مؤكدة أن الوقوف على مسرح الأوبرا يمثل حالة خاصة بالنسبة لأي فنان، لما يحمله المكان من قيمة فنية وتاريخية كبيرة.

ووجهت آية عبد الله الشكر إلى جمهورها الذي حرص على حضور الحفل ومساندتها والتفاعل معها طوال الأمسية، مؤكدة أن حب الجمهور هو الدافع الأساسي لها لمواصلة مشوارها الفني وتقديم المزيد من الأعمال والحفلات التي ترضي ذوقه.

كما وجهت الفنانة الشكر إلى والدتها، تقديراً لدورها الكبير في دعمها ومساندتها خلال مشوارها الفني، مؤكدة أن وجود الأسرة إلى جانب الفنان يمثل عاملاً مهماً في نجاحه واستمراره.

وحرصت آية عبد الله كذلك على توجيه الشكر إلى زوجها المخرج محمد العروسي، لما يقدمه لها من دعم ومساندة، مشيرة إلى أهمية وجود شخص يقف إلى جانب الفنان ويشجعه في مختلف مراحل مشواره ، كما وجهت الشكر لفرقتها الموسيقية

وأكدت في الحفل أن الأغنية المصرية والتراث الغنائي لا يزالان يحظيان بمكانة كبيرة لدى الجمهور، خاصة عندما يتم تقديمهما بإحساس يحافظ على روح الأعمال الأصلية، مع إضافة لمسة خاصة من الفنان الذي يعيد تقديمها.

واستطاعت آية عبد الله أن تحول حفلها في دار الأوبرا المصرية إلى ليلة طربية مميزة، جمعت خلالها بين روائع الأغنية المصرية والتفاعل الجماهيري، لتؤكد حرصها على تقديم الفن الأصيل والاقتراب من الجمهور من خلال اختيارات غنائية تحمل قيمة فنية وتاريخية.

واختتمت آية عبد الله حفلها وسط حالة من التصفيق والحفاوة من الجمهور، بعد أمسية غنائية ناجحة أعادت خلالها تقديم مجموعة من أهم روائع الطرب، لتترك أصداء إيجابية لدى الحضور وتؤكد حضورها كواحدة من الأصوات التي تهتم بتقديم التراث المصري والحفاظ على مكانته لدى الجمهور