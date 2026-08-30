استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الفتح بالعجوزة

يواصل حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الفتح ضمن خطة الحي للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وبمتابعة الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ.

وتتواصل أعمال تركيب بلاط الإنترلوك ورفع كفاءة الأرصفة والممرات، بما يسهم في تحسين حركة المواطنين ورفع كفاءة الشارع وإظهاره بالمظهر اللائق.

وتأتي الأعمال تحت إشراف ومتابعة ميدانية من الدكتور محمود فؤاد، رئيس حي العجوزة، مع استمرار متابعة مراحل التنفيذ والتأكد من جودة الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات لأهالي المنطقة.