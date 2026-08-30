رفع 250 طنًا من المخلفات وتراكمات الري والصرف والنظافة العامة بمركز ساحل سليم بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وتراكمات الري والصرف بمختلف المراكز والقرى، تنفيذًا لخطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البيئة والحفاظ على الطرق والشوارع ورفع كفاءتها، مشددًا على التعامل الفوري مع تراكمات المخلفات ونواتج التطهير أولًا بأول.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات اليومية التي شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة محمد إسماعيل رئيس المركز، أسفرت عن رفع نحو 250 طنًا من المخلفات والتراكمات، كما تضمنت رفع نحو 70 طنًا من القمامة والمخلفات بمدينة ساحل سليم والوحدات المحلية القروية، إلى جانب رفع نحو 180 طنًا من مخلفات الري والصرف الممتدة من مصرف الساحل حتى حدود قرية العونة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن أعمال النظافة شملت رفع القمامة والمخلفات من نقاط التجميع وصناديق القمامة بالشوارع والميادين العامة، وأمام المصالح الحكومية والمدارس ومداخل القرى، فضلًا عن رفع تراكمات الري والصرف، باستخدام معدات الحملات الميكانيكية من لوادر وحاويات وسيارات الوحدات المحلية والقروية.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار حملات النظافة ورفع مخلفات الري والصرف والتراكمات بمختلف المناطق، بالتوازي مع رفع كفاءة الطرق والشوارع، مؤكدًا أهمية سرعة الاستجابة ورفع المخلفات بصورة دورية لمنع تراكمها والحد من انتشار الأمراض، والحفاظ على البيئة والصحة العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.