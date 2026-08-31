جمعة مشهور: علي حمدي مضى للزمالك وأزمة القيد عطلت الصفقة

كشف جمعة مشهور، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن علي حمدي، لاعب الفريق، كان قد وقّع بالفعل على عقود انتقاله إلى نادي الزمالك، إلا أن أزمة القيد التي يعاني منها النادي حالت دون إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وقال مشهور، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن الاتفاق بين اللاعب والزمالك كان قد تم، وأن حمدي أبدى موافقته على الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء، لكن أزمة القيد عطلت إتمام الإجراءات النهائية للصفقة.

وأكد المدير الفني لطلائع الجيش أن اللاعب كان قريبًا من ارتداء قميص الزمالك، لولا الظروف المتعلقة بالقيد، التي حالت دون استكمال عملية الانتقال بصورة رسمية.