أحمد شوبير يقترح حوافز جديدة لجذب الجماهير: أنا عايز أملى المدرجات ناس

اقترح الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، تقديم حوافز للجماهير من أجل تشجيعهم على حضور مباريات الدوري المصري، مؤكدًا أن امتلاء المدرجات سيكون أحد أهم عوامل نجاح المسابقة.

وقال شوبير: «بوضوح شديد جدًا، أنا بغير جدًا لما بلاقي الدنيا حوالينا المدرجات مليانة كده، في الخليج بيبقى في سحب على عربية، مش عارف على بلايستيشن».

وأضاف: «ما تعمل حوافز للناس، مش بهزر بتكلم جد، تخيل واحد يروح المباراة بجد ويحصل سحب، يكسب عربية، تلاجة، غسالة، بوتجاز، ويعمل حاجات كتيرة من الحاجات دي».

وأشار شوبير إلى إمكانية الاستعانة بأفكار بسيطة وقديمة من أجل زيادة الإقبال الجماهيري، قائلًا: «أنا بقولك الأفكار القديمة ممكن تمشي بشكل كويس، إيه المانع إن ده يبقى موجود؟».

واختتم حديثه بالتأكيد على رغبته في رؤية المدرجات ممتلئة بالجماهير، قائلًا: «أنا عايز أملى المدرجات ناس».