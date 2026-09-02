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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"بكرة المدرسة".. محافظ بني سويف يتفقد المعرض الخيري لتوفير الزي والمستلزمات الدراسية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، المعرض الخيري، الذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية تحت شعار " مدرستنا بكرة"، لتوفير الزي المدرسي والمُستلزمات الدراسية للطلاب من الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المستفيدين من برنامج (تكافل وكرامة)،والأيتام، والطلاب ذوي الإعاقة،وبالتزامن مع استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد 2026/2027

وتجول المحافظ داخل المعرض المقام بإحدى قاعات المناسبات بمدينة بني سويف، والذي يضم مجموعة متنوعة من الزي المدرسي لتلاميذ وطلاب مرحلة التعليم الأساسي" ابتدائي/ إعدادي"، بأحجام ومقاسات متنوعة، بجانب أحذية وكوتشات ، وحقائب مدرسية تحتوى على كافة المستلزمات الدراسية من الكراسات والكشاكيل والأقلام والمساطر وغيرها من الأدوات والمستلزمات الخاصة بالعملية التعليمية

أثنى محافظ بني سويف على المعرض الخيري، الذي يعد حلقة جديدة ضمن سلسلة المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون والتنسيق مع المجتمع المدني، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق التكافل الاجتماعي، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتضافر جهود الأجهزة الرسمية والأهلية للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء على كاهلهم، خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً

من جهتها أضافت وكيل التضامن ، أن المبادرة تستهدف إدخال الفرحة والسرور على التلاميذ وأسرهم قبل بداية العام الدراسي الجديد، ضمن خطة الوزارة لتعزيز مبادئ التكافل والتعاون وترسيخ المشاركة المجتمعية في دعم العملية التعليمية، مشيرة إلى مشاركة عدد من الجمعيات الأهلية المركزية والمحلية في المعرض مثل (الأورمان، المؤسسة الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالفشن،الجمعية الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع المحلي بببا، جمعية خير في الشارع، أوركيدا لذوي الاحتياجات الخاصة، جمعية أسرتي، بجانب اتحاد جمعيات الواسطى ويضم عددا من الجمعيات الأهلية النشطة والمنتشرة في مختلف قرى المركز

جاء ذلك بحضور:  هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، ومسؤولى الجميعات الأهلية والإدارات المعنية بمديرية التضامن الاجتماعي.

بكرة المدرسة بني سويف محافظ بني سويف

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