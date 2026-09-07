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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 43 حالة تعد على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية ومخالفات البناء بأسيوط

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء ضمن أعمال الموجة الـ30 للإزالات، التي انطلقت في 29 أغسطس الماضي وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة، وصون الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي تعديات أو مخالفات وفرض سيادة القانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات المكبرة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، أسفرت عن إزالة 43 حالة تعدي ومخالفة على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية ومخالفات البناء، تضمنت إزالة 28 حالة تعدي على متغيرات مكانية بإجمالي مساحة بلغت 1315 متر مربع من المباني، بالإضافة إلى فدان و21 قيراط و12 سهم من الأراضي الزراعية، فضلاً عن إزالة 15 حالة تعدي على أراضي زراعية بإجمالي مساحة بلغت 12 قيراط و6 أسهم.

وأشار إلى أن حملات الإزالة تأتي في إطار التعامل الفوري والحاسم مع التعديات والمخالفات، وعدم السماح باستمرارها أو تفاقمها، مؤكداً ضرورة رصد المخالفات والتعامل معها في المهد، مع استمرار المتابعة الميدانية للمواقع التي تمت إزالة التعديات منها، لمنع عودتها مرة أخرى والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة باعتبارها ثروة قومية وأحد أهم مقدرات الدولة.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكداً أن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، بما يسهم في رفع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدف من أعمال الموجة الـ30، والتصدي لأي محاولات للتعدي أو البناء المخالف.

ودعا اللواء محمد علوان المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لأعمال البناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها، من خلال الخط الساخن 114، أو غرفة العمليات المركزية على الرقمين (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

أسيوط إزالة التعديات الموجة الـ30 للإزالات مخالفات البناء حملات إزالة التعديات إزالة 43 حالة تعدي الأراضي الزراعية

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