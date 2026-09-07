القوات الحكومية اليمنية تعلن تحقيق تقدم وانتصارات ميدانية كبيرة على الحوثيين

أعلنت القوات الحكومية اليمنية، تحقيق تقدم وانتصارات ميدانية كبيرة على الحوثيين في جبهتي الجوف والبيضاء، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت القوات الحكومية اليمنية، إن العمليات العسكرية تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة.

وأضافت القوات الحكومية اليمنية: “سيطرنا على نقيل وجبل الكورة في جبهة الكدحة غربي تعز”.

وتابعت القوات الحكومية اليمنية: “نواصل التقدم لتأمين المواقع المحيطة بجبهة الكدحة”.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد ميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات، شملت غارات جوية واستهداف مواقع وتجمعات وآليات تابعة للجماعة، بالتزامن مع إحباط محاولات تسلل واستعادة مواقع ميدانية.