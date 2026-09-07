وزير خارجية تونس: يجب وضع حد للاحتلال لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

قال محمد علي، وزير خارجية تونس، إن العمل العربي المشترك أصبح ضرورة حتمية تفرضها طبيعة وحجم التحديات المحيطة بالدول العربية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقب أعمال الدورة الـ 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري،أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتحول إلى أمر عادي، مؤكدًا رفض تونس جميع محاولات الاحتلال فرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية، ومشددًا على ضرورة وضع حد للاحتلال لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد تضامن الدول العربية مع دول الخليج والأردن والعراق، وإدانة ما تتعرض له من اعتداءات تهدد أمنها واستقرارها.

وشدد على أن الحوار والتفاوض واعتماد الوسائل السلمية يمثلون السبيل الأمثل لإنهاء الخلافات وتسوية الأزمات.