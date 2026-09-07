وزير الخارجية البحريني يبحث مع نظيره السعودي ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز

أجرى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال مستوى العلاقات الأخوية بين البحرين والمملكة العربية السعودية، وما تشهده من تطور في مختلف المجالات، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما ناقش الوزيران مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد والتوتر، إلى جانب المساعي المبذولة لضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية الأخرى.

وأكد الجانبان أهمية استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام المستدام في المنطقة.